Minsal ante nueva ola de contagios: "No queremos volver a como estábamos en el año 2020"

El subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, se refirió a la nueva ola de contagios por coronavirus en Chile, afirmando que "no queremos volver a como estábamos en el año 2020".

En un nuevo balance por el avance de la pandemia de COVID-19 en el país -y en medio de un alza sostenida de casos diarios- la autoridad sanitaria reconoció que "nos encontramos ante una nueva ola epidémica , que si bien es mejor a la del verano, se da en un contexto donde están circulando múltiples virus respiratorios".

"Mi llamado hoy es a que no olvidemos lo que hemos pasado en esta pandemia, sin dejar de mirar al futuro. No olvidemos que no queremos volver a como estábamos el año 2020 ; no queremos tener que llevar a reconvertir unidades de pacientes críticos", dijo el subsecretario Cuadrado.

Lo anterior a raíz de la alta presión a la red asistencial debido al aumento de casos. De hecho, este viernes se registraron, por segundo día consecutivo, más de 11 mil casos diarios.

"Los casos van a seguir aumentando en las próximas semanas y si bien no es posible saber cuándo será el peak epidémico, tenemos que mantenernos en alerta , reforzando toda la red de recursos para que puedan responder de la mejor forma posible", agregó.