Minsal rectifica denuncia contra hospital psiquiátrico: Calificación de torturas sería improcedente

La cartera de Salud había interpuesto una denuncia ante la fiscalía por supuestas torturas en un recinto psiquiátrico de Valparaíso, lo que abrió un flanco de conflicto con el Colegio Médico.

El Ministerio de Salud (Minsal) rectificó su denuncia contra el Hospital Psiquiátrico del Salvador de Valparaíso por presuntas torturas a pacientes, afirmando que dicha calificación sería improcedente.

Fue durante la primera quincena de junio que se reveló que la autoridad sanitaria interpuso una denuncia ante Fiscalía por supuestas torturas al interior del recinto, apuntando que se estarían realizando intervenciones de terapia electroconvulsiva sin anestesia y sin ajustarse a la norma técnica.

Lo anterior abrió un flanco de conflicto entre la cartera gubernamental y el Colegio Médico, desde donde emplazaron a la secretaria de Estado a retractarse de las acusaciones.

En ese marco, y según reportó La Tercera, la ministra Begoña Yarza ingresó un nuevo oficio a la Fiscalía de Valparaíso, el pasado 10 de junio, para aportar detalles respecto a una visita e inspección que hizo la Comisión de Protección de Derechos de Personas con Enfermedades Mentales.

"Luego de reunirme con trabajadores de la salud mental del Hospital en cuestión y obtener mayor detalle del contexto en el que se circunscribieron los hechos, me parece pertinente hacerle llegar este informe, pues describe las condiciones de precariedad en cuanto a infraestructura, equipamiento y procesos en que se han desarrollado la práctica clínica en el referido establecimiento, en medio de las cuales habrían tenido lugar los hechos denunciados en el oficio del antecedente, todo lo cual puede resultar fundamental, tanto para investigación de los mismos como para una calificación jurídica distinta a lo dispuesta en el artículo 150 A del Código Penal, ya que a la luz de los nuevos antecedentes que acompaño, esta me parece improcedente ", señala el texto.

Al respecto, el presidente del Colmed, Patricio Meza, reconoció que el gremio valora "la rectificación efectuada por la ministra en el oficio enviado al Ministerio Público, reconociendo el error que se cometió al darle la connotación de delito de tortura a lo sucedido en el hospital".

"Tenemos la absoluta convicción que los médicos del referido centro no han incurrido en delito alguno, sino que han sido víctimas del abandono en el que se encuentran los hospitales psiquiátricos de nuestro país (...) Con este oficio la cosa queda mejor, pero falta que se cumplan cosas, como la visita al hospital", añadió.

Por lo pronto, el Colmed concretará este miércoles un Consejo Nacional extraordinario, donde se decidirá qué medidas se tomarán respecto al tema y si se considera adecuada la forma en que la cartera de Salud se retractó.