Monsalve tras acuerdo con agrupaciones de camioneros: "Las querellas se mantienen"

El subsecretario aseveró que si hay disputas al interior de los gremios "es un problema de los camioneros", luego que el Ejecutivo lograra un acuerdo con la CNTC y Fedequinta. Camioneros del norte y del sur del país continúan movilizados.

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, enfatizó que no permitirán el bloqueo de las rutas luego que un grupo de camioneros continúe movilizado paralizando de forma parcial algunas rutas a lo largo del país.

"No vamos a permitir el bloqueo de las rutas, no lo vamos a permitir porque además no tiene fundamento cuando ya hay respuestas claras, nítidas, que tienen un costo fiscal y un esfuerzo fiscal de todos los chilenos muy importante para abordar el problema del alza de los combustibles", recalcó en conversación con Tele13 Radio.

Con respecto al estado del tránsito, Monsalve contó que "no tenemos ningún corte total, la mayoría de los camiones se mantienen en la berma y en algunos lugares han habido cortes parciales que se han despejado".

Fue durante este domingo cuando el Ejecutivo confirmó un acuerdo entre la Federación de Dueños de Camiones de la región de Valparaíso (Fedequinta) y la Confederación Nacional del Transporte de Carga (CNTC). Al respecto, el subsecretario afirmó que "los que se mantienen movilizados son agrupaciones nuevas que no existían y por eso he dicho que Chile no se puede hacer cargo de las disputas propias de los camioneros. Si hay disputas de liderazgos, si hay organizaciones nacientes que quieren reemplazar a las anteriores, ese es un problema de los camioneros, pero ese problema no se resuelve afectando a todo el país".

"Los problemas que los camioneros plantearon, todos han sido discutidos en una mesa y los que son razonables han tenido una respuesta. Hay dos o tres decisiones que se tomaron y que están en los acuerdos que se han llegado que son muy importantes e implican un esfuerzo fiscal enorme", recalcó.

Monsalve agregó que "el gobierno ha hecho todo lo que es posible para abordar los problemas racionales y, por lo tanto, darle respuesta a los problemas que entendemos existen y por eso es que el gobierno se ha sentado a la mesa, sino considerada que los problemas existen no habríamos conversado".

Asimismo indicó que "las querellas hasta el día de hoy se mantienen, debemos ir en la 32 ó 33 querellas por Ley de Seguridad del Estado. Hasta el día de ayer habían 11 detenidos a través de la Ley de Seguridad del Estado".

"Si es que hay intención de bloquear sectores estratégicos para el transporte, para el abastecimiento o para la economía del país, el Gobierno va a actuar con decisión, tanto desde el punto de vista judicial como del punto de vista de despejar operativamente las rutas", agregó.