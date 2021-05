Mujer de 96 años no pudo votar por “excesivo tiempo de espera” en Liceo de Aplicación

“Es demasiado. Va a cumplir 97 años, esta podría ser su última votación y no va a ser posible”, declaró a T13 Maritza Omonte, hija de la adulta mayor.

Durante la tarde de este sábado de elecciones, una mujer de 96 años llamada Gladys denunció que no pudo sufragar en el Liceo de Aplicación, ubicado en la comuna de Santiago. ¿La razón? Las filas eran demasiado largas para que la mujer pudiese superar el tiempo de espera.

“Es demasiado. Va a cumplir 97 años, esta podría ser su última votación y no va a ser posible”, declaró a T13 Maritza Omonte, hija de la adulta mayor, quien además aseguró que los vocales de la mesa 147 del local no habían querido ayudarla."Yo me acerque y se molestaron, encontraron que yo la había tratado mal", dijo.

Por su parte, la principal afectada declaró: "Es que ya no aguanto ya. Me duele mi espalda, tengo 96 años y no puedo estar mucho rato ni de pie".

Adultos mayores denuncian espera excesiva para votar en el Liceo de Aplicación #ChilenosQueVotan #Elecciones2021CL pic.twitter.com/s4mcdAqRbE — T13 (@T13) May 15, 2021

Este local de votación es uno de los más grandes de Santiago, sin embargo, durante la tarde ha presentado una serie de reclamos de votantes sobre las largas filas.