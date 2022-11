Mujer acusa que sufrió robo y fue amenazada con un arma en una tienda en mall Costanera Center

La mujer asegura que este tipo de robos son habituales y desde Carabineros llamaron a hacer la denuncia formal y no solo mediante redes sociales.

Una mujer denunció, mediante redes sociales, que fue víctima de un robo el interior de una tienda de ropa en el mall Costanera Center. La mujer aseguró que fue amenazada con un arma de fuego antes de sufrir el robo, pese a que estaba en un lugar con seguridad.

La denuncia de la mujer se hizo viral, y en redes sociales otros usuarios acusaron también haber vivido situaciones similares en otras tiendas de centros comerciales.

“Me robaron en celular dentro de Zara, del mall Costanera Center. Hubiera sido un lanzazo, pero me di cuenta y me mostraron una pistola para que me quedara callada. Andaba sola, ¡me congelé!”, relató la mujer.

Hace días quería contarles esto para que no les pase: me robaron en celular dentro de Zara, del mall costanera Center! Hubiera sido un lanzaso, pero me di cuenta y me mostraron una pistola para que me quedara callada, andaba sola, me congelé! Minutos después, cuando pude… — María desamparada🦊 (@MuDesamparada) November 14, 2022

“Minutos después, cuando pude reaccionar, acudí al guardia, quien para mi sorpresa me mandó a hablar con el encargado de tienda, quien me mandó a su vez a hablar con una señora que me dijo que para que iban a ver las cámaras, que hasta a ellos les roban y que ya no estaba en la tienda seguramente”, añadió.

La capitán Sandoval de Carabineros conversó con el matinal Tú Día de Canal 13, e hizo el llamado a hacer la denuncia de estos hechos en una comisaría y no solo en redes sociales para que la institución pueda mejorar su actuar.

Según el relato de la mujer, cuando intentó bloquear su teléfono robado, le preguntaron si había estado en alguna de las tiendas de ropa H y M i Zara.

“’Todos los días llegan niñas aquí, que andan solas y les roban el teléfono’. O sea, todos saben lo que pasa, en qué tiendas pasa y nadie hace nada”, protestó.

“Bloquee mi número en Entel, puse la ‘denuncia’ en el mall y me contestan que no pueden hacer nada porque no fue en los espacios comunes del mall y que cada tienda se hace cargo de su seguridad. Qué asco de mall, que asco de tienda Zara. Mientras no les roben la ropa, no hay problema, pero lanzean a vista de todos y nadie hace nada”, agregó.