Mujer fotografiada por cámara de seguridad junto a hombre en Quintero: "Se ha destruido todo”"

La mujer que fue fotografiada por un funcionario de las cámaras de seguridad de la Plaza de Armas de Quintero, mientras se besaba con un hombre que no era su esposo, habló sobre el drama que vive tras "ser descubierta".

Durante una entrevista con Radio Biobio de Valparaíso, la mujer confesó que la exposición pública le ha provocado graves episodios de estrés. "Es querer desaparecer, no es vida para mi porque se ha destruido todo”, señaló.

Además agregó: "Yo tengo el derecho de hacer lo que quiera con mi vida. Las cámaras se enfocaron netamente en mi persona, viendo dónde me dirigía, con quién estaba”.

La mujer protagonista de la noticia aclaró al medio que al momento de la fotografía, ella ya no estaba junto a quien era su marido. “En ningún momento fui infiel, yo ya no estaba con mi pareja. Estábamos separados, dormíamos en distintas piezas. Los niños no estaban muy al tanto de esta situación”, dijo.

Sin embargo, la mujer señaló que tiene el apoyo de su familia y compañeros de trabajo, quienes estaban en conocimiento de la situación matrimonial. Por otro lado, actualmente cuenta con ayuda psicológica particular, pues teme asistir a un servicio público y que su vida privada pueda verse afectada otra vez.