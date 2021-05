Detienen a conductor que atropelló y mató a niño de 12 años mientras paseaba a su perro en Peñalolén

El hecho fue grabado por cámaras de seguridad del sector y tras diligencias Carabineros confirmó, la tarde de este lunes, que ya dieron con el paradero del responsable y el auto en cuestión.

Un niño de 12 años murió luego de ser atropellado el fin de semana cuando paseaba a su perro junto a su abuela en la comuna de Peñalolén.

El accidente ocurrió en Avenida Los Presidentes mientras el menor y la mujer intentaban cruzar la calle, momento en que el niño fue arrollado por un conductor que terminó dándose a la fuga, sin prestarle ayuda.

El hecho fue grabado por cámaras de seguridad del sector y tras diligencias Carabineros confirmó, la tarde de este lunes, que ya dieron con el paradero del responsable y el auto en cuestión.

El mayor Cristian Bichet, de la Subcomisaría Peñalolén informó que tras diligencias en diversas comunas se logró "dar el día de hoy, aproximadamente a las 14 horas, con el paradero del conductor del vehículo que ocasiona este accidente, el cual no detuvo la marcha, no prestó auxilio a la víctima y no dio cuenta a ninguna autoridad de este hecho".

Luego de lograr la detención de esta persona, el uniformado señaló que se logró la ubicación del vehículo en la comuna de Macul. "Se hicieron pericias, se hicieron diligencias de acuerdo a las coordinaciones con el Ministerio Público, logrando el esclarecimiento del hecho, el autor está confeso y pasaría mañana a control de detención al Tribunal de Garantía".

