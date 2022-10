Padre del Presidente Boric se defiende tras criticar exigencias a proyecto de parque eólico

"El gobierno del Presidente tiene todo mi apoyo, lo que no implica que no pueda opinar como magallánico", afirmó el padre del Mandatario.

Luis Boric, padre del Presidente de la República, se defendió tras las críticas que realizó por las exigencias al proyecto de parque eólico Faro del Sur.

En su cuenta de Twitter, Boric Scarpa comentó asegurando que le parecieron extrañas ciertas exigencias como "'el uso de las mejores tecnologías de combustión tanto para los vehículos pesados como livianos'. Hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse; no se justifica ir más allá de dicha normativa".

Me parecieron extrañas ciertas exigencias. Por ej. "...el uso de las mejores tecnologías de combustión tanto para los vehículos pesados como livianos..."

Hay normas en Chile y eso es lo que debe cumplirse; no se justifica ir más allá de dicha normativa. October 6, 2022

El comentario de Boric padre generó críticas, por lo que el aludido respondió mediante una carta al director publicada por el diario El Mercurio en la edición de este martes.

"Soy el papá de..., lo cual no me inhibe a manifestar libremente mi opinión, en un país en que tenemos libertad de expresión. Planteo respetuosamente temas en los que tengo competencia y hago una crítica constructiva en un tema en específico", señala la carta.

Asimismo recalcó que su posición "es irrestricta a que se cumplan las medidas medioambientales y que se compatibilicen con un desarrollo sustentable que no solo beneficiará a Magallanes, sino que también a nuestro país y al planeta".

"El Estado debe ayudar para que los proyectos de inversión se concreten y cumplan los estándares no solo medioambientales, sino que también efectos territoriales y por supuesto que el gobierno del Presidente tiene todo mi apoyo, lo que no implica que no pueda opinar como magallánico", recalcó.