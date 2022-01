Región Metropolitana retrocede a Preparación: ¿cuáles son los aforos y las actividades permitidas?

Tras el anuncio del gobierno, ¿qué pasará con las reuniones en residencias particulares, los restaurantes o las actividades deportivas?

El gobierno informó este lunes, en medio de un nuevo balance sobre la situación de la pandemia del COVID-19 en nuestro país, modificaciones en el Plan Paso a Paso.

Uno de los anuncios más destacados fue que toda la Región Metropolitana retrocede a Preparación (Fase 3) a partir de este miércoles 19 de enero a las 05:00 horas .

Recordar que durante esta jornada se informaron 8.904 casos nuevos de COVID-19 en el país , lo que eleva a 51.691 el número de casos activos.

En el nuevo Plan Paso a Paso se eliminan las restricciones de movilidad, como era en el comienzo de la pandemia. Sin embargo, se mantienen las regulaciones de aforo y de operación de las actividades para reducir las aglomeraciones, sobre todo en espacios cerrados.

Frente a esto, ¿qué pasa en esta fase con las reuniones en residencias particulares, los restaurantes o las actividades deportivas?

Aforos y actividades permitidas en Preparación (Fase 3)

1. Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar:

Asistencia: voluntaria.

Apertura: obligatoria.

2. Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior:

Permitidas.

3. Reuniones en residencias particulares:

Máximo 10 personas. Pueden ser 25 si todas tienen Pase de Movilidad.

4. Atención presencial a público:

Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales.

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 6 m2. Mínimo 4 clientes.

5. Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda:

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

6. Actividades en gimnasios y similares:

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

7. Actividad física y deporte:

Lugar abierto: máximo de 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

máximo de 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado: máximo de 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

8. Actividades sin interacción entre asistentes:

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Lugar abierto: 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo.

60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo. Lugar cerrado: 50% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo.

50% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo. Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

Ubicación de asistentes permanente y a 1 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 m. entre asistentes.

Lugar abierto: 200 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

200 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado: 100 o 500 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

9. Actividades con interacción entre asistentes:

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 6 m2, con máximos de:

Lugar abierto: 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Lugar cerrado : 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

: 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad. Prohibidas en residencias particulares.

10. Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día:

Centros Día:

Actividades grupales con un máximo de 5 personas en un determinado espacio.

Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 10 personas y 20 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

