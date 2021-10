Ante el aumento de casos COVID-19: Toda la RM retrocede a Fase 3 este miércoles 27

Desde el Minsal indicaron que los retrocesos y los avances en el nuevo plan serán a partir de este miércoles 27 de octubre a las 05:00 horas.

El Ministerio de Salud (Minsal), durante la jornada de este lunes, anunció nuevas modificaciones al Plan Paso a Paso en el marco de la pandemia del coronavirus COVID-19, tras el fin del Estado de Excepción.

Este nuevo plan consiste en cinco etapas: Restricción, Transición, Preparación, Apertura Inicial y Apertura Avanzada.

Las autoridades han explicado que cada comuna avanza o retrocede en el plan en base a criterios epidemiológicos que debe cumplir cada zona, además del estado de la red de salud, entre otros factores.

Con estos antecedentes, desde el Minsal indicaron que los retrocesos y los avances en el nuevo plan serán a partir de este miércoles 27 de octubre a las 05:00 horas.

Las comunas que no son mencionadas mantienen su fase hasta nuevo aviso.

Las nuevas modificaciones son:

Comunas que avanzan a Apertura Inicial (Fase 4)

Angol

Chile Chico

Comunas que retroceden a Preparación (Fase 3)

Taltal

Chañaral

Illapel

El Tabo

Santo Domingo

Rengo

Pichilemu

Hualañé

Quiñeco

Hualqui

Melipeuco

Máfil

La Unión

Puerto Octay

Todas las comunas de la Región Metropolitana

Comunas que retroceden a Restricción (Fase 1)

Retiro

Revisa la situación de tu comuna en el Plan Paso a Paso:

¿Qué se puede hacer en Fase 3 (Preparación)?

Es importante recordar que los aforos de las cinco fases, dependen del Pase de Movilidad.

1. Clases y actividades presenciales en salas cuna, jardines infantiles y establecimientos de educación escolar

Asistencia: voluntaria.

Apertura: obligatoria.

2. Clases y actividades presenciales en instituciones de educación superior

Permitidas.

3. Reuniones en residencias particulares

Máximo 10 personas. Pueden ser 25 si todas tienen Pase de Movilidad.

4. Atención presencial a público (Ejemplos: comercio, museo, parques de diversiones, ferias laborales).

Lugar cerrado o abierto: aforo total que cumpla 1 persona cada 6 m2. Mínimo 4 clientes.

5. Atención presencial en restaurantes, cafés y fuentes de soda

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre los bordes de las mesas.

6. Actividades en gimnasios y similares

En espacios cerrados, sólo asistentes con Pase de Movilidad.

Siempre debe haber 2 m. entre máquinas.

7. Actividad física y deporte

Lugar abierto: máximo de 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: máximo de 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

8. Actividades sin interacción entre asistentes

Deben tener ubicación fija durante toda la actividad, 1 m. entre participantes, uso permanente de mascarilla y sin consumo de alimentos.

Ejemplos: seminarios, ritos religiosos, público en recintos deportivos, cines, teatros, circos, etc.

Si el recinto tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Lugar abierto: 60% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 40% de aforo.

Lugar cerrado: 50% del aforo total definido, con Pase de Movilidad. Si hay consumo de alimentos, se reduce a 30% de aforo.

Si hay un asistente sin Pase de Movilidad, el aforo máximo se reduce a la mitad.

Si el recinto no tiene infraestructura previa con butacas o bancas fijas:

- Ubicación de asistentes permanente y a 1 m. de distancia entre ellos, y aforo de 1 persona cada 4 m2. Si hay consumo de alimentos, 1,5 m. entre asistentes.

Lugar abierto: 200 o 1.000 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 100 o 500 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

9. Actividades con interacción entre asistentes

No mantienen ubicación fija durante la actividad, no mantienen 1 m. de distancia entre asistentes, no usan mascarilla de forma permanente o se consumen alimentos.

Ejemplos: actividades y eventos sociales como fiestas.

Se debe cumplir aforo de 1 persona cada 6 m2, con máximos de:

Lugar abierto: 100 o 200 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Lugar cerrado: 25 o 100 personas si todas tienen Pase de Movilidad.

Prohibidas en residencias particulares.

10. Actividades presenciales en Clubes de Adulto Mayor y Centros Día

Centros Día:

Actividades grupales con un máximo de 5 personas en un determinado espacio.

Asistentes sólo con Pase de Movilidad.

Clubes de Adulto Mayor:

Máximo 10 personas y 20 personas si todas tienen Pase de Movilidad.