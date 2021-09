¿Réplica tardía del 2010 o nuevo terremoto? Experto explica seguidilla de sismos en el Biobío

Sólo este martes se han reportado más de diez sismos en Arauco y Lebu. Marcos Moreno, profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, detalló qué podemos esperar frente a esto.

El Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile ha informado a través de su sitio oficial un total de 12 sismos en la región del Biobío, sólo en lo que ha transcurrido de este día martes.

Los epicentros han sido en las localidades de Arauco y Lebu, registrándose en esta última el más significativo, con una magnitud de 6.6 a las 10:14 horas de la mañana .

Los sismos registrados este martes en el Biobío son:

06:57 horas, 91km al noroeste de Lebu, magnitud 3.1

10:14 horas, 150km al noroeste de Lebu, magnitud 6.6

10:20 horas, 93km al noroeste de Lebu, magnitud 4.3

10:26 horas, 122km al noroeste de Arauco, magnitud 3.8

10:28 horas, 99km al noroeste de Arauco, magnitud 3.2

11:09 horas, 147km al noroeste de Lebu, magnitud 3.2

11:29 horas, 105km al noroeste de Lebu, magnitud 4.0

11:55 horas, 72km al noroeste de Lebu, magnitud 3.3

12:08 horas, 74km al noroeste de Lebu, magnitud 3.3

12:21 horas, 40km al oeste de Arauco, magnitud 2.8

12:27 horas, 142km al noroeste de Lebu, magnitud 4.6

12:46 horas, 42km al oeste de Arauco, magnitud 3.4

Frente a esta seguidilla de sismos en la región del Biobío, ¿qué podemos esperar?

Marcos Moreno, profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción, explicó a T13 que “este terremoto de una magnitud moderada 6.5 (6.6) nos indica que la zona de Arauco-Lebu, está volviendo a acumular energía y liberar energía sísmica después del terremoto del 2010”.

El especialista detalló que esta seguidilla de sismos comenzó hace un par de días con “terremotos de baja magnitud y gatilló este terremoto de magnitud 6.5. Se podría hablar de un pequeño enjambre sísmico”.

Istock Lee También > ¿Cuál es la diferencia entre temblor, sismo y terremoto?

Al respecto, “podemos pensar este terremoto, como toda hipótesis, como una réplica tardía del terremoto del 2010, donde está liberando energía que no se liberó completamente durante el terremoto del 2010, o la otra hipótesis de que esta zona está liberando de una manera anómala energía después de este terremoto”.

“Entonces es probable que puedan volver a ocurrir terremotos de magnitud similar, pero uno no esperaría que ocurriera un terremoto de una gran magnitud, porque esta zona ya fue afectada por el terremoto del 2010 hace once años atrás, así que la energía que está acumulada no debiera ser lo suficiente para generar un gran terremoto, pero sí pueden ocurrir terremotos de magnitud similar, 6.5 hasta 7”, cerró el profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Concepción.