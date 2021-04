Roban salmones contaminados en Talcahuano: Llaman a no comprarlos sin saber la procedencia

"Gatos" robaron algunos pescados que no pueden ser para consumo humano y, por lo mismo, se ha hecho un llamado desde las autoridades.

El alcalde de Talcahuano, Henry Campos, llamó a que los vecinos y vecinas de la comuna y de las comunas aledañas a que no adquieran salmones en el mercado informal sin saber la procedencia de estos.

La situación ocurre luego que se confirmara que el pasado jueves 8 de abril, llegaran 500 toneladas de salmones muertos procedentes de la Región de Aysén a la ciudad-puerto del Biobío.

El cargamento fue transportado por una embarcación hasta las instalaciones de la pesquera Landes en el sector de Isla Rocuant, en la misma comuna.

Sin embargo, durante este fin de semana se informó que en uno de los trayectos de los camiones que transportaban los pescados, los denominados "gatos" -delincuentes que aprovechan las frenadas de los vehículos para robar cargamento- se hicieron de algunos salmones y huyeron con ellos.

Al respecto, el jefe comunal, Henry Campos, manifestó: "esta práctica de subirse a un camión y robar, desarrollada por los 'gatos'; robar productos del mar que son trasladados en camiones desde los puertos hasta las plantas de proceso es una actividad ilegal muy recurrente hace varios años atrás en la comuna de Talcahuano".

"No estamos hablando del robo de jurel ni de merluza, estamos hablando del robo de salmones que vienen de una mortandad que ocurrió en el sur de Chile y que era trasladado solo al proceso de harina de pescado", agregó.

En esa línea, Campos señaló que "hacemos un llamado a los vecinos de Talcahuano a no comprar productos y no comprar salmón que vengan de una procedencia irregular y que no vengan del comercio establecido (...) no estaban destinados al consumo humano".