Aerolíneas deberán devolver dineros de tasas de embarque por viajes no realizados

Luego del proceso realizado por el Sernac, las compañías aéreas tienen que devolver $7.500 millones de pesos. Se calcula que hay más de 720 mil clientes beneficiados.

Las aerolíneas Sky, Avianca, Jetsmart, Aerolíneas Argentinas y Copa deberán devolver las tasas de embarque por cerca de $7.500 millones beneficiando a aproximadamente 729.223 consumidores por vuelos no realizados.

Este proceso se llevará a cabo luego que el Sernac realizara los Procedimientos Voluntarios Colectivos correspondientes.

A ellos se suma la devolución comprometida recientemente por Latam, que deberá restituir más de $4 mil millones de pesos y que beneficiará a casi 400 mil consumidores por viajes no realizados.

El periodo de restitución de las cinco aerolíneas abarca desde el 1 de mayo del año 2015 y se extiende hasta el 21 de octubre del presente año.

Sólo en el caso de Jetsmart el plazo es más acotado y se extiende desde el 9 de julio de 2017, fecha en que inició sus operaciones en el país.

El Director Nacional del SERNAC, Lucas Del Villar, indicó que este es un proceso inédito que “permitirá a miles de consumidores recuperar el dinero por tasas de embarque de viajes que nunca realizaron y que probablemente ni siquiera sabían que tenían derecho a requerirlo”.

La autoridad además remarcó que "a partir de ahora las compañías, además de restituir el dinero de las tasas, deberán desarrollar mecanismos expeditos para que cada vez que una persona que compre un pasaje y no viaje por cualquier motivo, el dinero que corresponde a este concepto, sea devuelto oportunamente, tal como lo establece la normativa”.

El Código Aeronáutico (artículo 133 C) , normativa que regula los viajes aéreos, establece que las aerolíneas deben devolver, a requerimiento de los pasajeros, el dinero de las tasas de embarque cuando no realicen el servicio de transporte aéreo contratado, ya sea por causas imputables a la empresa, a la propia persona, por razones de seguridad o de fuerza mayor.

Agencia Uno Lee También > Fin del C19: No vacunados tendrán que presentar PCR negativo para viajes interregionales

No obstante, el Sernac detectó que, en la práctica, esto no se aplicaba, dado que las empresas no entregaban información adecuada sobre este derecho, y, por tanto, los consumidores desconocían que podían requerir dicha restitución de sus dineros.

En julio de 2019, el Sernac inició Procedimientos Voluntarios Colectivos con 8 compañías aéreas, las que concentran cerca del 90% del total de tasas, exigiendo la devolución del dinero de las tasas de embarque por pasajes no utilizados.