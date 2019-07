Sernac exigirá a aerolíneas devolver tasas de embarque por vuelos no realizados

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ofició a las aerolíneas Latam, Sky, JetSmart, Aerolíneas Argentinas, American Airlines, Copa, Avianca e iberia, para iniciar un Procedimiento Voluntario Colectivo, cuyo fin es buscar la devolución del dinero pagado por concepto de tasas de embarque a los pasajeros que no viajaron.

Según el Código Aeronáutico, las aerolíneas deben devolver a los usuarios el dinero de las tasas de embarque cuando no realicen el servicio de transporte aéreo contratado, ya sea por causas imputables a la empresa, a la propia persona o por razones de seguridad o de fuerza mayor.

No obstante, el Sernac detectó que, en la práctica, esto no se aplica dado que las empresas no entregarían información adecuada sobre este derecho y por tanto los consumidores no saben que pueden exigirlo.

El director nacional del Sernac, Lucas del Villar, explicó que el procedimiento representará a todos los pasajeros que no realizaron el viaje que habían contratado para que reciban la devolución el dinero de las tasas de embarque pagadas, "y que dicho monto no quede como patrimonio de las aerolíneas por el solo desconocimiento de este derecho".

Durante el año 2018, la cantidad de pasajeros transportados a nivel nacional alcanzó a 13,4 millones, mientras que a nivel internacional el universo llegó a los 11 millones.

Del Villar explica que "si bien la norma indica que este monto se debe devolver a solicitud del consumidor, es imposible que las personas exijan algo que nunca se les informó. No corresponde que ninguna empresa se quede con dinero que es de los consumidores".

Asimismo, informó que el Sernac promoverá que las aerolíneas modifiquen las prácticas y los términos y condiciones de los contratos de transporte aéreo, ajustándolos a la realidad aeronáutica actual, donde quede correcta y oportunamente informado el derecho de los consumidores de recibir la devolución del dinero pagado por concepto por tasa de embarque cuando no realicen el viaje, y establecer un mecanismo expedito de devolución.