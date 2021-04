Jeanette Vega: “No vamos a tener inmunidad de rebaño este año”

En T13 Noche, la ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS se refirió a la delicada situación que atraviesa el país con la alarmante alza de contagios y las nuevas medidas anunciadas por el Gobierno.

En conversación con Teletrece Noche, la ex subsecretaria de Salud y asesora de la OMS, Jeanette Vega, indicó que las medidas anunciadas por el gobierno "no son suficientes, tenemos que tener medidas de apoyo para que las personas se queden en sus casas y tenemos que ser mucho más estrictos en cuáles son los rubros esenciales" .

Vega tambien señaló que "no es sostenible que se mantengan todas las constructoras y todos los trabajadores de la construcción trabajando", ya que eso genera movilidad aumentada en todo el país.

Según el diagnóstico de la ex subsecretaria, aún quedan al debe medidas que aumenten la trazabilidad de los casos, agregando otro factor de preocupación: "Tenemos que tener mucho cuidado en que estamos con un nivel de 96% de ocupación, en la práctica el sistema está colapsado. La situación es dramática". Agregando que en la actualidad "no tenemos claridad de cuáles son las cepas que están circulando, es una situación fragil".

Respecto a la red asistencial, Jeanette Vega profundiza: "En los hospitales la situación es dantesca, el personal está agotadísimo". Además, ejemplificó: "Si sale se expone no solamente al Covid. Si en este momento tiene un accidente, un infarto, no lo podemos atender porque no tenemos camas".

Para Vega el anuncio del gobierno "es tardío, es obvio, veníamos diciendo que esto iba a pasar desde febrero". Agregando que ahora "tenemos que ser claros, estrictos en cumplir la cuarentena la que debe ser intensa y corta".

Sobre los cuestionamientos de publicaciones extranjeras sobre la gestión de la pandemia en Chile, Jeanette Vega dijo que "creo que estamos todos de acuerdo". La doctora enfatizó que "la estrategia de cortar el contagio, que el virus no siga circulando, no tiene que ver con la vacunación. Ambas cosas tienen que seguir ocurriendo".

Sobre la reacción del Ejecutivo ante las publicaciones internacionales que cuestionan el manejo de la pandemia, Vega señaló que "En este momento es sumamente importante ver autoridades calmadas que generen sensación de seguridad, más que sensaciones de otro tipo, entendiendo el tremendo estrés, desafortunadamente cuando a uno le toca ser autoridad tiene que estar a la altura del cargo y comportarse como corresponde".

La doctora fue enfática en decir que: “La comunicación tiene que ser clara: no vamos a tener inmunidad de rebaño este año, vamos a tener una disminución de la mortalidad y de los casos graves y una disminución, probablemente, en algunas semanas más del número de casos, pero el virus va a seguir circulando".