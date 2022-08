"Tomas VIP": Alcalde de Antofagasta reveló que ha sido amenazado y agredido tras desalojos

El jefe comunal, Jonathan Velásquez, apuntó a la ex candidata a senadora del PS, Jacqueline Santander, de liderar la edificación ilegal en el terreno.

La jornada del jueves se realizó un amplio operativo en la ciudad de Antofagasta encabezado por autoridades locales, donde con maquinaria pesada de procedió a desalojar y se destruir una toma ilegal en el borde costero, del sector Huáscar.

Las viviendas, que habían sido emplazadas en una zona donde no se puede construir, por su tamaño fueron denominadas como las "Tomas VIP".

Durante el operativo se vivieron momentos de tensión con las familias desalojadas, ya que algunas increparon a la prensa y al alcalde Jonathan Velásquez, que también estaba presente durante el procedimiento.

Agencia Uno

En conversación con "Tu Día" (Canal 13), el jefe comunal reveló que fue amenazado y agredido mientras se realizaba el desalojo, asimimo, detalló que las amenazas han continuado.

"Ayer mientras demolían una de las propiedades, fui agredido, amedrentado, me tiraron agua, mientras yo estaba transmitiendo en vivo a través de mi Facebook", comenzó diciendo el alcalde.

Y agregó: "Me empujaron, me tiraron agua, familiares de las personas que tenían tomados estos terrenos. Días antes también llego un vehículo de otra persona del Partido Socialista (PS) a increparnos en un vehículo, pero ellos decían que querían conversar, pero de conversar nada, porque me tiraban el auto encima".

Poder Judicial (captura) Lee También > Imputada incomodó a juez con inesperado piropo durante una audiencia: tuvo que pedir disculpas

Según el edil, la persona que lo increpó, y que además estaría detrás de las tomas irregulares, es una ex candidata a senadora del PS, Jacqueline Santander.

En este sentido, calificó lo anterior como "actitudes matonescas". "Yo siempre digo, aquí hay gente que hace política para ayudar a los demás y hay gente que está en la política para hacer negocios personales", sostuvo.

En relación a las amenazas que ha recibido, comentó que han sido un gran costo para su vida personal. "No puedo dormir tranquilo, debo desplazarme de distintas maneras, el recibir amenazas es algo que no pasa todos los días", concluyó.