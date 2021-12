Tres detenidos tras intento de robo a cliente de banco en Cerrillos

El afectado, quien tenía 12 millones de pesos en su mochila, fue ayudado por un funcionario de Carabineros en retiro que disparó en al menos cuatro oportunidades para frustrar el robo

Durante la tarde de este viernes se confirmó la detención de tres personas tras un intento de robo a un hombre que estaba en la fila de un banco en la comuna de Cerrillos, región Metropolitana.

El hecho ocurrió en el sector de la Avenida Cerrillos con Avenida Las Américas, hasta donde llegó la víctima con más de 12 millones de pesos para realizar un depósito en una sucursal del banco Santander.

Hasta el lugar llegaron cuatro personas, quienes golpearon al hombre con un arma en la cabeza e intentaron quitarle la mochila donde tenía el dinero.

La víctima señaló a T13 que estaba en la fila cuando "me intentaron quitar la mochila. Llevaba 12 millones de pesos más dos millones más en documentos, en cheques (...) Me arrastraron, me aferré a la mochila y un suboficial de Carabineros retirado disparó al aire".

Por otro lado, el carabinero en retiro contó que disparó en cuatro oportunidades con su arma particular cuando se daban a la fuga. Finalmente, tres de las cuatro personas implicadas en el intento de robo fueron detenidas.