Variante sudafricana de coronavirus llega a Chile: ¿Qué se sabe de esta cepa del COVID-19?

Javier Tinoco, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, aseguró que "si no hacemos buen control, podemos tener una situación complicada".

La variante sudafricana del COVID-19 ya se encuentra en Chile.

La información fue confirmada por la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza, indicando que llegó a nuestro país a través de una viajera que venía de Estados Unidos. La mujer se encuentra asintomática y confinada en una residencia sanitaria. El resto de los pasajeros del vuelo dieron negativo.

Anteriormente, las cepas británica y brasileña también fueron introducidas en nuestro país. Aún así, esta variante más reciente tendría algunas características distintas.

"Ha habido varios indicios ya de que, efectivamente, es más transmisible. Afortunadamente todavía no hay nada concreto respecto a la letalidad o gravedad de los cuadros que puede producir", dijo el doctor Javier Tinoco, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, en Teletrece.

"Pero si no hacemos buen control, podemos tener una situación complicada por el aumento de la transmisibilidad, podríamos relacionarla en un aumento de casos como tuvimos en Sudáfrica", añadió.

¿Es efectivamente más resistente a las vacunas?

El especialista habló de una "posible disminución de la respuesta o evasión de la respuesta inmune que puedan producir algunas vacunas", sobre todo con los antídotos que han sido probados en el hemisferio Norte, como Pfizer. Sin embargo, "con Coronavac, que es la que más se ha utilizado en el país de forma masiva, no se dispone información de su comportamiento", expresó.

"Los virus constantemente van mutando, cambiando su capacidad de transmisibilidad... pero lo del desarrollo de vacunas ha sido muy importante, ojalá en un futuro se puedan acomodar a las distintas variantes, ser vacunas polivalentes, que curan más de un linaje de COVID-19, esa es la expectativa de lo que pase en algún minuto", señaló.

¿Es posible una "variante chilena"?

Acerca de una posible "variante chilena", Tinoco comentó que no se puede descartar su aparición, pero que las cepas se han asociado a "la aparición de variantes a los países que han tenido muchos casos, mucha circulación del virus. Uno no puede decir que no, pero solo se ha dado en grandes poblaciones, donde ha circulado en mayor cantidad el virus, no sé si ese sea el caso nuestro".