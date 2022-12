Víctima relata portonazo en Santiago Centro: "Me apuntaron con una pistola y me dispararon en falso"

La víctima relató a T13 que fue interceptado por un vehículo cuando iba entrando a un edificio ubicado en calle Santa Elena.

Cerca de las 22:00 horas de este jueves, un conductor sufrió el robo de su vehículo a través de un portonazo en la comuna de Santiago Centro, Región Metropolitana.

"Se bajaron todos los sujetos, que en un principio pensé que eran entre cinco a seis sujetos, después cuando vi los videos de seguridad me di cuenta que eran ocho personas", indicó.

Detienen a sujeto que realizó cinco robos en la RM: Una de las víctimas fue apuñalada siete veces

"En instantes se pusieron alrededor del auto. Unos se subieron a los asientos traseros y otros se pusieron en las puertas de los lados, que estaban con seguro, pero tenía los vidrios abajo", relató.

"Me lograron abrir la puerta, me bajaron. Yo agarré mi celular y lo tiré lejos. Me gritaban que me bajara. Solo pedía que me dejarán bajar a mí y a mi polola", señaló.

La víctima contó que después que los bajaron del automóvil, "me apuntaron con una pistola y me dispararon en falso , no sé si no salieron las balas o si no estaba cargada. Fueron al menos tres intentos de disparos".

Los antisociales lograron apoderarse del móvil y huyeron en este en dirección desconocida.

Carabineros se encuentra realizando las pericias correspondientes para encontrar el vehículo sustraído y dar con el paradero de la banda.

Con respecto a los delincuentes, la víctima relató que se tratarían de jóvenes de entre 16 y 20 años que vestían ropa oscura y que no estaban encapuchados.