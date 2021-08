[VIDEO] Familia de Maipú detuvo a un ladrón armado que ingresó a su casa

El sujeto mantenía una orden de detención vigente por robo con intimidación.

Durante la madrugada de este domingo una familia se enfrentó con un delincuente, frustrando el robo de su casa en Maipú .

Una pareja detuvo al asaltante -quien iba armado- con un bate y con la ayuda de sus vecinos, quienes fueron alertados de la presencia del ladrón por una alarma comunitaria.

Según lo señalado por la familia, en un principio creyeron que se trataba de uno de sus hijos, pero comenzaron a sospechar de la presencia de un delincuente por los extraños sonidos en el primer piso de la casa.

Una de las víctimas relató el suceso, diciendo que "estábamos durmiendo cuando siento ruidos de interruptores, prendió la luz y me enfrento con él. El venía con una pistola, no sé si era de verdad o no. Buscaba joyas, yo traté de apaciguarlo un poco porque venía muy alterado o drogado . Fue terrible".

El mayor de Carabineros Francisco Carreño, informó que "a raíz de la rápida acción de vecinos se pudo detener al antisocial como así también recuperar un arma la cual habría utilizado en el delito".

"Cabe señalar que el sujeto mantiene una orden de aprensión vigente por el mismo delito. Tanto él como el arma serán puestos a disposición del Ministerio Público", agregó el uniformado.