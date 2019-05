[VIDEO] Ya es posible conocer el palacio de La Moneda a través de Google Street View

En este #DíaDelPatrimonio, el Palacio de La Moneda 🇨🇱 se une a la Casa Blanca 🇺🇸 y a la Casa Rosada 🇦🇷 como tercera Casa de Gobierno disponible en @Google Street View, para que chilenos y extranjeros puedan conocer su historia y recorrer virtualmente todos sus rincones, sin importar donde estén! Entra en http://bit.ly/conocelamoneda

A post shared by Sebastian Piñera Echenique (@sebastianpinerae) on May 26, 2019 at 8:51am PDT