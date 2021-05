Cencosud rechaza demanda del Sernac por colusión en pollos porque "no hubo daños"

El holding fue condenado a pagar multas, al igual que SMU y Waltmart por acordar el precio de la carne blanca entre 2008 y 2011. El Sernac lleva adelante un proceso para indemnizar a los clientes, pero la compañía se niega.

El holding Cencosud, liderado por el empresario Horst Paulmann desestimó entregar una compensación a los clientes que se vieron afectados por la colusión de los pollos, en la que participaron distintos supermercados, entre ellos Jumbo y Santa Isabel, que son parte de Cencosud.

En el marco de la demanda colectiva presentada por el Servicio Nacional del Consumir (Sernac) al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), la empresa desestimó compensar a los afectados y argumentó que esta acción perpetrada también por Walmart, a cargo de Líder y otras tiendas, y SMU, a la cabeza de Unimarc y otros supermercados, no habría provocado daños a los consumidores.

Agencia Uno Lee También > Suprema eleva drásticamente las millonarias multas a supermercados por colusión en precios de pollos

“El ilícito anticompetitivo en cuestión no generó daños a los consumidores, por cuanto no alteró la conducta que habría tenido Cencosud en el mercado en ausencia de la conducta sancionada. Por consiguiente, los daños reclamados son inexistentes”, dijeron desde Cencosud, según consigna La Tercera.

“Es posible que una conducta colusoria no genere perjuicio alguno a terceros, y pese a ello configure un ilícito anticompetitivo. De hecho, estudios internacionales han determinado que un porcentaje no menor de los carteles no genera daño alguno”, añadió.

Las tres compañías fueron condenadas por haber acordado un precio de venta para la carne de pollo fresco, por intermedio de sus proveedores, al menos entre 2008 y 2011. Cencosud fue condenada por la Corte Suprema a pagar una multa de casi 7 mil millones de pesos, poco más que Walmart, que fue condenada con 6.700 millones de pesos y SMU en tanto, con 4.100 millones de pesos.

El caso data de 2014 cuando las empresas de pollo Agrícola Agrosuper, Agrícola don Pollo Limitada, Empresas Ariztía y la Asociación de Productores Avícolas fueron sancionadas por el TDLC por coludirse para manipular el precio del pollo en venta minorista, lo que luego derivó en las acusaciones a las cadenas de supermercados.

El Sernac inició un proceso para obtener algún tipo de compensación para los clientes, tal como ocurrió en el caso de la colusión del papel higiénico y Walmart habría mostrado disposición a acceder a esta compensación, que sería parte de un Procedimiento Voluntario Colectivo (PVC), de lo que Cencosud desestimó participar.

La Asociación Gremial de Consumidores y Usuarios de Chile (Agrecu) en tanto, presentó un recurso ante el TDLC para que cada chileno reciba una indemnización de 50 mil pesos por estas cadenas de supermercados.