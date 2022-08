La visión de Bloomberg sobre Chile: El favorito del mercado latinoamericano es más riesgoso que Perú

"Mirar la política de Chile y luego la de Perú y pensar que Chile es más arriesgado puede pecar de miopía", señala el artículo.

El un artículo titulado "Latin America’s Market Darling Now More Risky Than Chaotic Peru" (El favorito del mercado latinoamericano ahora es más riesgoso que el caótico Perú), la compañía estadounidense de asesoría financiera entregó la visión que tiene sobre nuestro país.

Según detalla el Diario Financiero, el artículo plantea que "los swaps de riesgo crediticio sugieren que es más probable que Chile, el otrora favorito de América Latina, deje de pagar su deuda en los próximos cinco años que Perú".

Se plantea, además, que ambos países dependen de las materias primas y tienen amplios déficits fiscales sumado a que "la inestabilidad política de Perú está en un nivel de melodrama totalmente diferente al de Chile".

"Sin embargo, el costo de asegurar la deuda de Perú a cinco años contra un impago es ahora menor que en Chile, y por el margen más amplio desde hace al menos una década, excepto por un breve período al comienzo de la pandemia. Los swaps de incumplimiento crediticio de Chile también se están negociando con un diferencial más amplio que los de Panamá, lo que implica que este es en gran medida un problema chileno", afirma el artículo.

"Las calificaciones crediticias de Baa1/BBB/BBB de Perú están dos o tres escalones por debajo de las de A1/A/A- de Chile, mientras que las de Panamá son aún más bajas en Baa2/BBB/BBB", explican.

Agencia Uno - Panorámica de Santiago Lee También > Se profundiza la desaceleración: economía chilena creció 5,4% en el segundo trimestre

Junto con eso, Bloomberg señaló que "la verdadera razón por la que los swaps de incumplimiento crediticio de Chile se han ampliado es la incertidumbre sobre el resultado de la reciente agitación social y política que ha afectado al país".

"Independientemente de que se apruebe o no la propuesta de nueva Constitución en el referéndum del 4 de septiembre (las encuestas sugieren que no será aprobada), que consagra una serie de derechos sociales, el descontento popular con el modelo económico de libre mercado de Chile seguirá impulsando las demandas de un mayor gasto fiscal e impuestos para abordar la desigualdad", agrega el texto.

"Son preocupaciones reales. Pero mirar la política de Chile y luego la de Perú y pensar que Chile es más arriesgado puede pecar de miopía. Incluso si el Gobierno de Perú cambia y se vuelve más favorable al mercado, las constantes fricciones entre sus presidentes y el Congreso significan que es probable que continúe la agitación política, gobierne quien gobierne", cierra el texto.