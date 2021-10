Créditos hipotecarios: Por cada punto que sube la tasa de interés aumenta un 14% el dividendo

"Estamos en un momento complejo, la recomendación sería que de aquí a un año esto empeore, no mejore, por lo que diría que se compre hoy, pero no sé qué pase en dos o tres años más", dijo el gerente de estudios de la CChC.

El gerente de estudios de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Javier Hurtado advirtió que por cada punto que sube la tasa de interés, pieza fundamental a la hora de solicitar un crédito hipotecario para financiar la compra de una vivienda, aumenta un 14% el dividendo .

En diálogo con T13 AM, Hurtado afirmó que "después de la crisis sanitaria en que cayó todo, hemos visto un importante en el alza en la compra de vivienda en todo Chile".

"Efectivamente vimos un aumento importante en la venta de vivienda, pero han pasado cosas en este periodo. Una de ellas es la inflación, que ha ido aumentando, eso ha implicado que la tasa de interés de los créditos haya ido aumentando y eso obviamente tiene un fuerte efecto en los créditos hipotecarios", complementó.

Por lo mismo, indicó que "por cada punto que sube la tasa en un crédito a 30 años, el dividendo sube a un 14% . Probablemente, de aquí a fin de año, se sumen dos puntos a la tasa, o sea un 28% de aumento del dividendo", pero también manifestó que adicionalmente a eso "los bancos están anunciando créditos más cortos, a 20 años".

"Si sumas las dos cosas, a un crédito a 3.000 UF te sube la tasa y 20 años, te sube el dividendo un 60% . Hay un impacto importante a la población, porque un dividendo que sube implica que el sueldo que debes tener como familia para justificar el crédito te sube también", añadió.

Por lo mismo, enfatizó que el 2022 la demanda por viviendas no debería crecer al ritmo con el que se registró en 2021. Sobre el panorama a futuro, Javier Hurtado apuntó que "estamos en un momento complejo, la recomendación sería que de aquí a un año esto empeore, no mejore , por lo que diría que se compre hoy, pero no sé qué pase en dos o tres años más".

"Por lo menos este año y el próximo vamos a estar complicados con subidas de tasa importantes y subidas de dividendos y precios; y es probable que eso en el muy corto plazo no cambie", advirtió.