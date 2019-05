CyberDay 2019: Cámara de Comercio de Santiago proyecta US$ 250 millones en ventas

Las ventas en los eventos Cyber, 6 días en total (considerando el CyberDay más el CyberMonday), equivalen a cerca de un 10% de las ventas anuales del comercio electrónico chileno.

De acuerdo a cifras de la Cámara de Comercio de Santiago, este último alcanzó los US$ 5.200 millones durante el 2018, un 30% más que en 2017, y se espera que crezca a un ritmo similar en 2019, para aproximarse a los US$ 7.000 millones. En 2020, en tanto, las cifras podrían superar los US$ 9.000 millones.

Este ritmo de crecimiento del comercio electrónico supera en casi 10 veces a la tasa de expansión del comercio minorista, por lo que su penetración sobre el total de las ventas aumenta rápidamente. Esto es desde niveles del 1% a inicios de la década, a cerca del 5% en 2017, y se estima que hacia el año 2020 podría llegar a cerca del 10%.

INDUSTRIAS PARTICIPANTES

La quinta versión del evento más importante del e-commerce chileno vuelve a tener record de las empresas participantes, llegando esta vez a 371 marcas agrupadas en el Comité de Comercio Electrónico de la CCS. La mayor parte de los sitios corresponde al rubro Calzado y Vestuario (70 tiendas) seguidos por los sitios de Deportes y Outdoor (50), Hogar (46), Salud y Belleza (39),Tecnología (26), Infantil (26), Viajes y turismo (20), Multitiendas y Supermercados (19) y Alimentos y Bebidas (14).