DF | Larraín atribuye al paro de profesores y huelga de Chuquicamata impacto en crecimiento en junio

El ministro de Hacienda, Felipe Larraín, abordó esta mañana la débil cifra de crecimiento económico para el mes de junio, cuando el Indicador Mensual de Actividad Económica (Imacec) se expandió solo un 1,3%.

Tras participar en la presentación del proyecto de ley de portabilidad financiera en Ñuñoa, junto al presidente de la República, Sebastián Piñera, y el ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, el titular de las finanzas públicas señaló que aún no es el momento de ajustar las proyecciones oficiales del Gobierno, las que oscilan entre 3,5% y 3%, a diferencia de analistas de mercado que revisan sus perspectivas de forma "más regular".

"Hemos tenido un primer semestre muy duro, difícil porque hemos tenido una coyuntura externa muy complicada para Chile, una guerra comercial desatada entre las principales potenciales del mundo, China y Estados Unidos, también podríamos decir que hay una confrontación tecnológica que coincidentemente también son nuestros principales socios comerciales", advirtió.

Larraín también apuntó a la recesión de algunos países vecinos de Chile, como Argentina y "probablemente" Brasil y que son países "importantes" en materia de compras de bienes y materias primas desde Chile.

Asimismo destacó la incidencia de factores puntuales en la menor actividad económica: "Hemos tenido los aluviones en el norte y hemos tenido huelgas en Chuquicamata, que nosotros estimamos que ha tenido un costo en términos de este Imacec de alrededor de medio punto completo", aseguró.

El ministro de Hacienda argumentó que el retraso en la tramitación de reformas, como la tributaria, también está afectando las perspectivas, "algo que no depende enteramente del Gobierno".

"Esperamos, y aquí viene la buena noticia, un mucho mejor segundo semestre. Ya en julio vamos a verlo en los datos de Imacec cuando nos toque comentarlos, veremos un Imacec mucho más potente por varias razones: en primer lugar, esperamos que esto eventos especiales que han ocurrido no recurran, no esperamos nuevas aluviones y hemos superado la huelga de Chuqui. El paro de profesores no costó alrededor de 0,2 puntos en el Imacec de junio. Además, tenemos la rebaja de tasas del Banco Central y el programa de aceleración económica que ha planteado el Gobierno", lanzó el economista.