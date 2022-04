Musk se corona como el más rico en ranking Forbes y destrona a Bezos

Este año se dieron varios reajustes a la lista, empezando por la cantidad total de multimillonarios que bajó desde los 2.755 del año pasado a 2.668 este año. En conjunto, valen US$ 12,7 billones (millones de millones), por debajo del récord de US$ 13,1 billones en la lista de 2021.

"La guerra, la pandemia y la caída de los mercados bursátiles han hecho mella en las fortunas de muchas de las personas más ricas del planeta este año". Así resume Forbes este año su lista de multimillarios del mundo que, en esta edición, incluye a 2.668 personas, por debajo del récord de 2.755 del año pasado, marcando la mayor cantidad de bajas desde la crisis financiera de 2009.

El mayor aporte en esta ocasión llega de parte del controversial CEO y fundador de Tesla, Elon Musk, quien saltó del tercer lugar al primero de la lista, por primera vez en la historia. Al 11 de marzo -ultima fecha en la que se actualizaron las fortunas- Musk tenía un valor estimado de US$ 219 mil millones, luego de agregar US$ 68 mil millones durante el 2021 gracias a un alza de 33% en el valor de las acciones del fabricante de autos eléctricos.

En ese momento, no se había sumado aún lo que ha estado ganando por ser accionista mayoritario -y ahora miembro del directorio- de Twitter, cuyas acciones subieron casi 28% tan solo este lunes.

Con este impuslo, Musk superó a Jeff Bezos, quien bajó a la segunda posición por primera vez en cuatro años, tras una caída del 3% en las acciones de Amazon y al aumento de las donaciones benéficas, que eliminó US$ 6 mil millones de su patrimonio neto. Por su parte, el magnate francés de artículos de lujo Bernard Arnault -dueño de LVMH, matriz de Louis Vuitton-, agregó US$ 8 mil millones a su fortuna durante el año pasado y se ubicó en la tercera casilla, seguido por Bill Gates (fundador de Microsoft) y Warren Buffet (el multimillonario estadounidense fundador de Berkshire Hathaway, mejor conocido como el Oráculo de Omaha).

Forbes utilizó los precios de las acciones y los tipos de cambio al 11 de marzo para calcular los valores netos. Se consideraron una variedad de activos, que incluyen a empresas, bienes raíces, piezas de arte, entre otros.

¿Cómo le fue a los chilenos?

Sin sorpresas. En la edición 2022, son siete los nombres de empresarios chilenos (y sus familias) las que aparecen entre los más ricos del mundo.

En la casilla 67 del ranking global, pero de primera entre los chilenos -como es costumbre desde hace años-, está Iris Fontbona y familia Luksic, con una fortuna de US$ 22.800 millones, lo que es una caída de US$ 500 millones respecto a la edición pasada.

La familia Luksic controla Antofagasta Minerals, entidad que se ha beneficiado del fuerte salto del cobre. Además, con Quiñenco participan en Banco de Chile, CCU, Enex, Hapag-Lloyd, Compañía Sudamericana de Vapores, entre otras firmas.

En el segundo lugar aparece Julio Ponce Lerou con US$ 3.600 millones, también una cifra menor frente a los US$ 4.100 millones que mostraba en 2021. El empresario tiene como principal activo la participación que tiene en SQM.

En el tercer puesto vuelve aparece Horst Paulmann y familia con US$ 3.300 millones, misma cifra del año anterior. Cencosud, ligada al empresario, ha sido una de las firmas de retail que mejor se ha recuperado de la pandemia ante su alta exposición a los supermercados, por lo que adelanta un plan firme de inversiones para este año, con compras de activos en Brasil.

Haciéndose un espacio en la cuarta posición entre los chilenos -y en la 1.053 a nivel global-, aparece Jean Salata, fundador y director ejecutivo de Baring Private Equity Asia, una de las más importantes firmas de capitales privados de Hong Kong, donde reside desde 1989.

El hasta hace poco desconocido empresario -nacido en Santiago- posee un patrimonio de US$ 2.900 millones, unos US$ 500 millones más que hace un año. Con esa suma, superó al hoy exPresidente Sebastián Piñera y familia que, en esta ocasión, perdió US$ 100 millones y se ubica con US$ 2.800 millones en la casilla 5 de los chilenos y en la 1.096 a nivel mundial.

La lista de los multimillonarios la completan, como es costumbre Roberto Angelini con US$ 1.800 millones (US$ 200 millones menos que en 2021) y Patricia Angelini Rossi, con US$ 1.400 millones (US$ 1.600 millones el año pasado).

Álvaro Saieh y Luis Enrique Yarur (que tenían US$ 1.800 millones y US$ 1.300 millones el año pasado) no aparecen listados.

Con esto, la fortuna de los millonarios chilenos analizados por Forbes llegó a US$ 38.600 millones, lo que es una caída respecto de los US$ 40.300 millones del mismo ranking en su versión anterior.

Los latinoamericanos

Dando una mirada al listado general, en la posición 13 salta el empresario mexicano Carlos Slim Helú y familia, como el primer latinoamericano multimillonario.

A sus 82 años, el fundador del Grupo Carso y también controlador de América Móvil -la mayor empresa de telecomunicaciones de América Latina y matriz de Claro- acumuló un patrimonio de US$ 81.200 millones, registrando un fuerte salto desde los US$ 62.800 millones de hace un año. Ello lo llevó a subir tres casillas respecto de 2021.

Mucho más lejos, en el puesto 45, se puede ver al también empresario mexicano Germán Larrea Mota Velasco, quien es dueño mayoritario de la minera de cobre más grande de su país, Grupo México, y que también tiene operaciones en Perú y EEUU.

Larrea sumó US$ 30.800 millones a marzo de 2022, frente a los US$ 25.900 millones de hace un año, cuando ocupó el lugar 61 del ranking.

Ya no es sino hasta la posición 117 cuando aparece otro multimillonario de la región, con el brasileño Jorge Paulo Lemann y sus US$ 15.400 millones. Lemann comenzó en la banca de inversión y luego se convirtió en accionista mayoritario de Anheuser-Busch InBev, la cervecera más grande del mundo.

Por país, México y Brasil lideran con 15; le siguen Chile y Argentina, con siete; y luego Colombia (con 3), Perú (con 2), Uruguay (con 2 y es primera vez en la lista); y Venezuela, con un multimillonario.

Las mujeres

Entre las novedades de esta edición está que la estrella del pop Rihanna logró meterse en la clasificación con sus US$ 1.700 millones (casilla 1.729), gracias al éxito de su línea de cosméticos Fenty Beauty.

Por su parte, Melanie Perkins, cofundadora y directora ejecutiva de 34 años de la plataforma de diseño gráfico Canva, destaca entre los 86 miembros del ranking menores de 40 años.

En total, Forbes encontró 327 mujeres multimillonarias en todo el mundo. La mayoría de ellas heredó su riqueza, incluida la mujer más rica del mundo, Francoise Bettencourt Meyers, cuyo abuelo fundó el gigante de la belleza L'Oréal.

Aun así, son 101 mujeres que han labrado por sí mismas la fortuna, como Fan Hongwei, quien preside el proveedor chino de fibra química Hengli Petrochemical y tiene un valor estimado de US$ 18.200 millones.

Rusos y chinos caen

Grandes pérdidas se produjeron en Rusia y China. La invasión de Ucrania por parte de Vladimir Putin, y la avalancha de sanciones que siguió, hizo que el mercado de valores ruso y el rublo se desplomaran, lo que resultó en 34 multimillonarios rusos menos en la lista.

Casi todas las fortunas de los 83 empresarios de ese país que se aferraron a su condición de multimillonarios se estancaron o cayeron desde hace un año. En total, como grupo, pasaron de US$584 mil millones el año pasado a US$ 320 mil millones este año.

A los súper ricos de China no les fue mucho mejor, con 87personas menos en la lista, en medio de la presión del gobierno contra las empresas tecnológicas, acciones más débiles y problemas en el sector inmobiliario. En total, los multimillonarios de China son unos 500.000 millones de dólares más pobres que hace un año, con un valor de US$ 1,96 billones frente a los US$ 2,5 billones de dólares de 2021.