Gobierno anuncia inyección "importante de recursos" al Mepco por alza en precios de combustibles

El ministro Mario Marcel señaló que la próxima semana darán a conocer las cifras exactas pero adelantó que va a ser un "aumento importante" en el subsidio.

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la situación del Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco) en medio del alza sostenida de varias semanas en el valor de los hidrocarburos.

De acuerdo a la legislación que regula el Mepco, este tiene un tope y, en caso que se supere, el mecanismo automáticamente dejará de operar, por lo que se podrían producir variaciones significativas en el precio de los combustibles.

En este contexto, Marcel señaló en conversación con Tele13 Radio, que "los recursos para que funcione el Mepco se han ido agotando, y lo que vamos a hacer nosotros es agregar más recursos para que funcione este mecanismo. Porque si eso no ocurriera, la ley del Mepco obligaría no solamente a que no pudiéramos amortiguar las alzas de precios, sino que tendríamos que empezar a subir más aún los precios de los combustibles".

"Para evitar eso, vamos a inyectarle un volumen importante de recursos , vamos a dar a conocer las cifras las próximas semanas. Eso no quiere decir que vayan a quedar congelados los precios, pero sí que se va a acotar su variación", añadió el secretario de Estado.

Del mismo modo, detalló que "después del aumento grande que hubo al comienzo del conflicto en Ucrania, los precios se han ido moderando. Ahora el precio internacional del barril está bajo los 100 dólares y llegó a estar en 125".

Consultado sobre si van a aumentar el tope del Mepco, Marcel indicó que "va a ser un aumento importante , no cabe duda, y las cifras las vamos a dar a conocer la próxima semana".