Entretelones: Cómo el Apruebo ganó por el 63% en la Junta Nacional de la DC y la fractura que quedó

Por Ex-Ante COMPARTIR



jueves 7, julio 2022 10:36 Hrs

El cónclave de los democratacristianos de este miércoles fue tenso y estuvo polarizado entre las opciones del Apruebo y el Rechazo. La mesa directiva, que controla la máquina partidaria, logró aprobar su voto político, que no otorga libertad de acción a sus militantes, como pedía Eduardo Frei y 8 ex presidentes del partido. Sí se otorgó libertad de conciencia, la cual debe expresarse en las urnas, por lo que no quedó claro si quienes se inclinen por el Rechazo serán pasados ahora al Tribunal Supremo, profundizando las divisiones y el declive que la DC atraviesa desde hace años.