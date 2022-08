La propuesta constitucional de Luis Maira, un PS que influye en Boric

Por Ex-Ante COMPARTIR



martes 30, agosto 2022 12:00 Hrs

Es conocido que el ex ministro y ex embajador Luis Maira es uno de los socialistas que más influye en Boric. Conocido es también que en su residencia se efectuó la reunión en que Lagos se juntó con Boric en segunda vuelta, luego de la cual el ex Presidente le otorgó su respaldo frente a Kast.