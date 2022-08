Plebiscito: Por qué la DC se juega su sobrevivencia (y la esperada noche de los cuchillos largos)

La directiva que lidera Felipe Delpin, que ha apostado por el Apruebo, tendrá su gran test el 4 de septiembre. De vencer el Rechazo, como indican las encuestas, todo apunta a que no tendrá más opción que renunciar. Las posiciones internas son irreconciliables. A continuación la trama que sucede en el que fuera el principal partido de Chile en los 90.

Qué observar. Pocos recuerdan en la DC una reunión de directiva tan tensa como la del jueves pasado. Todos pensaban que la mañana de ese día el alcalde Felipe Delpin llegaría con la renuncia a la presidencia del partido en sus manos, luego de que la noche anterior fuera desautorizado por el resto de la mesa en su decisión de desistirse de una querella en contra del ex convencional Fuad Chahin por “administración desleal” en el tiempo en que dirigió la colectividad, hasta 2020.

Delpin, de acuerdo a sus cercanos, no solo les dijo que permanecería al mando del partido, sino que les pidió explicaciones por la declaración del día anterior, que por todos fue entendido como un golpe blanco a su administración. Y la senadora Provoste lo encaró en duros términos por haber cambiado su decisión respecto de Chahin, el ex convencional que fue pasado al Tribunal Supremo junto a los senadores Ximena Rincón y Matías Walker por apoyar el Rechazo.

Delpin había llegado a la presidencia de la DC con el apoyo de la senadora. Pero, tras recibir el inesperado respaldo de los ex presidentes de partido, de Rincón y Walker por no querellarse contra Chahin, desechó su alianza con Provoste. Todo quedó en un nivel de enredo y tensión que la noche del plebiscito, gane el Apruebo o el Rechazo, comenzará a desenredarse.

Por ahora hay al menos 4 cosas meridianamente claras.

1. Sin expulsiones por el Rechazo. Todo apunta a que no habrá sanciones contra Rincón, Walker ni el ex Presidente Frei por votar a favor del Rechazo, pese a que la Junta Nacional del partido apoyó por un 63% ir por el Apruebo y que algunos sectores, vinculados a Provoste, siempre han estado por expulsar a quienes no están por el Apruebo. El problema es que parte del Tribunal Supremo tiene su mandato vencido y que una decisión de ese calado puede ser revertida. El partido convocará a una Junta Nacional en noviembre, donde podría desenredarse el nudo o seguir tensionándose.

2. La presidencia del partido. Los cercanos a Delpin señalan que no contempla continuar al mando del partido después del plebiscito, pese a haber asumido hace 5 meses. Pero, más allá de que lo concrete o no, lo cierto es que en la DC se habla de una nueva alianza que sostiene el poder en la DC: Los llamados “colorines”, todos cercanos al fallecido senador Adolfo Zaldívar y de la cual el alcalde de La Granja y Chahin formaron parte. Un triunfo del Apruebo o del Rechazo tendrá un efecto muy distinto en el partido. De ganar la segunda opción, como muestran diversas encuestas, todo apunta a que habrá un terremoto político y terminará presionando a la directiva a renunciar, dada su apuesta por el Apruebo. Aún no está claro quién puede perfilarse para asumir el cargo, salvo quienes nombran a Chahin. Lo que sí es un hecho es que esa noche pasarán los cuchillos largos por el partido. De ganar el Apruebo la permanencia de Delpin también será compleja, dado su quiebre con Provoste y sus antiguos aliados.

3. La relación con Boric. La actual directiva de la DC llegó al poder en una posición dialogante con el gobierno de Boric, distinto al perfilamiento propio del partido que exponen otros sectores, más proclives al Rechazo. En el oficialismo es un secreto a voces que han existido conversaciones entre La Moneda y los sectores más afines al Apruebo de la colectividad, con miras a ingresar al gobierno después del plebiscito. Para algunos, el Presidente requiere ampliar su base de apoyo político y legislativo, gane o pierda el plebiscito. El problema está en que si triunfa el Rechazo. Esa opción supone que un desembarco del partido en la actual administración resulte inviable, dado que los dirigentes que no apoyan el Apruebo se inclinan en su mayoría por dar identidad al partido y distanciarlo del FA-PC.

4. La sobrevivencia. El gran dilema que hoy recorre a la DC apunta a si sobrevivirá al resultado del plebiscito o habrá un cisma interno. Las diferencias internas, a estas alturas, son prácticamente irreconciliables. En el partido están a la espera del resultado del plebiscito para adoptar algunas definiciones tácticas e incluso ideológicas. Ese factor se cruza con diferencias personales, que también tienen un trasfondo estratégico y, sobre todo, de poder.

Las senadoras Provoste y Rincón arrastran fuertes diferencias desde la campaña presidencial de 2021. Para algunos, las cuentas pendientes se remontan al momento en que el partido bajó la candidatura presidencial de Rincón y Provoste se convirtió en la abanderada de la colectividad. Y el resultado del plebiscito será funcional para una de ellas, con miras a la carrera presidencial interna.

Pepe Auth: "Tendría que pasar un evento telúrico para que gane el Apruebo"

Aún no está claro cómo se recuperará a la DC de su crisis de identidad y relato. Este cuadro no da un horizonte de salida claro a la crisis, por lo que en algunos sectores se ha instalado la idea de que el partido se divida entre un sector más progresista y otro que apueste a perfilarse a partir de sus diferencias con la izquierda y la derecha.

Declive y fugas. En 1989, la DC tenía 38 diputados. Y en 1993, 1,8 millones de votos. Por lejos fue el principal partido del país en los gobiernos de Aylwin y Frei Ruiz Tagle, concentrando más de la mitad de los votantes de la ex Concertación. La caída sostenida de la colectividad comenzó en 2001, cuando descendió a 23 diputados, con 1,1 millones de votos. Y la debacle ocurrió en 2017. Ese año bajó de 940 mil a 616 mil electores.

En las parlamentarias de noviembre obtuvo 264 mil votos, equivalente al 5,1%, y su candidata presidencial, Yasna Provoste, quedó en el quinto lugar.

Todos sus presidenciales han fracasado desde fines de la década del 90: Andrés Zaldívar, Soledad Alvear, Eduardo Frei, Carolina Goic y Provoste.

Los remezones electorales han descabezado a parte de sus directivas, como ocurrió con Fuad Chahin.

Ha tenido varios cismas en los últimos 15 años. En 2007, Adolfo Zaldívar fue expulsado y levantó el PRI junto a 5 diputados. En enero de 2018 renunciaron los llamados Progresistas con Progreso, liderados por Mariana Aylwin. La salida arrastró a un grupo de profesionales jóvenes y apuntó a que la colectividad había desdibujado su identidad en su alianza con la izquierda.