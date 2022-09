Alessandri (UDI) vs. Ilabaca (PS) en Semana Política de T13 digital: Piden diálogo y no “cancelar”

Los jefes de bancada desmenuzaron los factores del “apabullante” triunfo del Rechazo; qué características debe tener el nuevo gabinete del Presidente Boric y si debe seguir vigente o no la idea de una nueva Convención Constitucional.

Un debate entre los respectivos jefes de bancada de la UDI y el PS, respectivamente, los diputados Jorge Alessandri y Marcos Ilabaca, se llevó a cabo este lunes en una nueva edición de “Semana Política” de T13 Digital.

Los parlamentarios, ambos miembros de la comisión de Constitución, -y que fueron protagonistas, por ejemplo, de la reforma de la rebaja de quórums (de 2/3 a 4/7)- reflexionaron sobre el momento que viene luego del aplastante triunfo del Rechazo en el plebiscito de salida de este domingo.

Tanto Alessandri como Ilabaca coincidieron en que se deben retomar los diálogos y evitar a toda costa la cultura de la “funa” que se dio en la Convención Constitucional.

Al momento en que los diputados fueron requeridos por los factores que llevaron a este resultado casi 60-40 en favor del Rechazo, Ilabaca dijo: “Fue multicausal y hay que ir viendo los estudios estadísticos. (…) Aquí tienen mucha responsabilidad muchos constituyentes, cada vez que existía una voz contraria a lo que ellos planteaban, eran funados. Al Partido Socialista le tocó vivir dentro de este proceso de discusión, en varias oportunidades, la funa terrible al interior de la Convención Constitucional”.

El diputado UDI, por su parte, refrendó esa idea. “Este resultado es un punto de inflexión para que aprendamos que tenemos que dialogar y no cancelar. Lo mismo que dijo el diputado Ilabaca sobre que, cuando se atrevían algunos en la Convención a pensar distinto, inmediatamente eran funados, cancelados, tildados de noticias falsas. Entonces eso no le hace bien a Chile. Dialoguemos más”, dijo Alessandri.

Sobre la responsabilidad de los constituyentes en este fracaso del proceso constituyente, Ilabaca señaló que “se generó una Constitución partisana, entonces, claro se intentó resolver temas en particular, con nichos particulares, que dejaba a muchos contentos en esos mismos nichos y no se pensó que la Constitución era la Casa de Todos, donde todos tenían que ser parte”.

El diputado socialista remató la idea, señalando que “el resultado que súper contundente, fue apabullante en cada una de las comunas del país, en cada una de las regiones, teníamos más de 20 puntos de diferencia, cuestión que ni en los peores escenarios nadie se lo imaginó, entonces, hoy hay que escuchar y entender y reflexionar cuál es el mensaje que el pueblo de Chile nos entregó y hay que ver de qué manera hoy día se hace en un llamado a la unidad nacional”.

¿Cómo debe ser el nuevo gabinete de Gabriel Boric?

“Para nosotros sería inconducente ir a sentarnos con ministros salientes. No tendría sentido para nosotros sentarnos con salientes, le pedimos obviamente que nos podamos sentar con ministros entrantes y que el Presidente se tome, dos, cinco, diez o quince días para reflexionar, porque es importante que hagan esa introspección”, sostuvo Alessandri, sobre el compromiso para seguir con el proceso constituyente, que, inevitablemente, toca el tema sobre el gabinete de Boric.

En esa línea, Alessandri dijo que el nuevo grupo de ministros debe hacer un “giro político”. “En el tono, primero, para reducir la violencia, la beligerancia, esta actitud de algunos ministros de Estado de decir ‘mire, aquí yo vengo con un nuevo estándar ético’. Todo eso fracasó en el día de ayer. Perdió por 60-40, por lo tanto, le daría tiempo al Presidente de ordenar a la casa”, dijo.

A su turno, Ilabaca aseguró que no era adecuado pautear al Presidente en una atribución que les exclusiva, pero añadió que, dado “el verdadero sismo grado 7” que significó el resultado del domingo, debe implicar un cambio en el gabinete. El socialista recalcó que espera que “tengamos interlocutores que sepan leer esta situación y que, además, sean capaces de interlocutar y conversar, de tener un diálogo de iguales para con el Congreso”.

Y así, Ilabaca fue contrapreguntado con lo siguiente: “¿El ministro Jackson no sabía dialogar?”. “El ministro Jackson tuvo problemas de instalación y eso para nadie es un secreto. No es posible que un ministro de Estado, sobre todo de Segpres, no entienda que su rol es permanente diálogo y conversación para con los parlamentarios, con todos los parlamentarios. (..) Claramente él no nació aprendiendo”, respondió el diputado.

¿Sigue vigente la idea de una nueva Convención?

Sobre el debate de cómo debe continuar el proceso constituyente, Alessandri dijo: “Desde Chile Vamos hemos dicho, desde el día uno, lo dijo el presidente de la UDI, Javier Macaya, lo mismo (Francisco) Chahuán y Luz Poblete. Chile Vamos va a cumplir su palabra en esto. Nosotros creemos que este texto era muy negativo para Chile, pero hay que hacer un nuevo texto. Por supuesto que no igual, porque si tú haces las cosas igual no puedes tener un mejor resultado, tiene que ser una Convención ojalá más corta, más barata, con mejor representación de las realidades de Chile”.

Ilabaca, en tanto, recalcó que, “institucionalmente, desde el Partido Socialista se ha planteado con mucha fuerza que el proceso constituyente tiene que continuar”. Sin embargo, el socialista puso un especial matiz: “En mi caso particular, tengo mis dudas y tengo que sincerarlo. Yo, diputado y representante de Los Ríos, creo que hay que analizar los resultados de manera más tranquila y ver si la ciudadanía quiere volver a vivir una Convención Constitucional nuevamente o existiría la posibilidad de generar algún tipo de acuerdo que permita resolver esto. Yo creo que el texto de la Convención Constitucional dejó varios temas que están súper consolidados y sobre los que existe acuerdo transversal: mayor poder a las regiones, una democracia paritaria, la generación de un Estado Social de derecho.

Y agregó: “Existen lineamientos que están súper consensuados y efectivamente existen acuerdos. Desde esa base, lo podríamos generar”.

Reformas del programa de Gabriel Boric

Respecto a si este resultado podrá influir o no en el programa de Boric, Ilabaca fue rotundo: “El mensaje de ayer (domingo) no es un mensaje respecto del programa del Presidente Boric, claro, se sostiene este enlace que habría existido entre el resultado del plebiscito con el gobierno, creo que esa lectura es incorrecta”.

Al respecto, el socialista complementó que “la incertidumbre no viene hace dos años y medio, viene dada por un sistema que ha sido absolutamente injusto e inequitativo. Un sistema que, en definitiva, genera grandes riquezas para los grandes grupos económicos, para los bancos, las instituciones financieras, las AFP y hay una media que no ha sido atendida”.

En ese sentido, el diputado remató: “A diario lo que nos dicen en el territorio, nos dicen, ‘sabe qué diputado, nosotros queremos paz, queremos tranquilidad, queremos certidumbre', queremos trabajar’”.

Por su parte, Alessandri dijo: “No queremos refundar el país, no queremos refundar Carabineros. No queremos ciertos cambios concretos y nosotros tenemos que lograr que el gobierno, que había puesto pausa en marzo a gobernar y se había dedicado a hacer campaña, apriete el play nuevamente y empiece a gobernar. Porque un gobierno tú lo eliges no solamente para que pase su agenda ideológica sino que lo eliges para administrar las listas de espera, para que la gente espere menos en una comisaría cuando va a ser una denuncia”.

En esa línea, recalcó que, por ejemplo, “la reforma tributaria por Boric se debe pensar muy bien”, porque, dijo, “se realiza en medio de la inflación más grande de Chile en los últimos 40 años”.