Amarillos por Chile: "Nosotros no vamos a descorchar botellas de champaña si gana el Rechazo"

"Sería inaceptable e impresentable que la gente saliera a destruir la ciudad porque no le gusta lo que votó el pueblo", afirmó Cristián Warnken.

El fundador del movimiento Amarillos por Chile, Cristián Warnken, se mostró optimista por la cantidad de gente que se movilizó en los locales de votación a lo largo del país para participar del plebiscito de salida.

"Estoy seguro que, una vez más, el pueblo de Chile nos va a dar una lección, nos va a mandar un mensaje muy nítido", expresó el profesor de literatura.

Consultado sobre un posible triunfo de la opción Rechazo, Warnken afirmó que "nosotros no vamos a descorchar botellas de champaña si gana el Rechazo porque eso significa que el proceso (...) el proceso constituyente lamentablemente no terminó lo que todos esperábamos. No hay nada que celebrar, lo único que hay que celebrar es que la gente salió a votar".

Con respecto a la participación de la ciudadanía aseveró que ha "visto a mucha gente votando y esa es una señal de tremenda esperanza".

"Sería inaceptable e impresentable que la gente saliera a destruir la ciudad porque no le gusta lo que votó el pueblo, sería contradictoria con el mismo mensaje de esos sectores. El pueblo va a expresar su opinión y nosotros tenemos que callarnos, los que hemos hablado durante todo este mes y escuchar a ese pueblo", recalcó.