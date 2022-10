Bancada UDI emite voto político de confianza a mesa de Macaya en medio de diálogo constituyente

Declaración se produce en momentos en que tanto la directiva de la UDI como la de los otros partidos de Chile Vamos enfrentan la presión de sectores "duros" de derecha por la forma en que han encarado el debate constituyente tras el triunfo del Rechazo el 4 de septiembre pasado.

Hasta el comedor de los diputados de la UDI llegaron este martes el presidente de la colectividad, Javier Macaya, y la secretaria general, María José Hoffmann, para abordar el curso del diálogo constituyente.

En el habitual almuerzo de los diputados, el senador Macaya, junto a la exparlamentaria, expuso los alcances de la negociación y, según presentes, enfatizaron en lo relevante de cumplir los acuerdos que se suscribieron, con antelación al plebiscito del 4 de septiembre, donde el Rechazo obtuvo un holgado triunfo. Chile Vamos, de hecho, se comprometió con la idea de impulsar una “nueva y buena Constitución”, aunque se impusiera su opción de rechazar el texto de la Convención Constitucional.

La cita de este martes, se hizo necesaria en momentos en que las llamadas “bases”, o militantes de los partidos políticos de la centroderecha, han puesto en duda la “velocidad” con la que avanzan las tratativas que buscan llegar a puerto con un segundo proceso constituyente. De hecho, por estos días, se trabaja en la redacción de un texto con los llamados “bordes constitucionales”, un concepto que acuñó Chile Vamos para dar tranquilidad justamente a sus dirigentes.

Macaya, a su vez, se ha alzado como el líder de las tratativas por parte de Chile Vamos y en el principal actor que se comunica, entre otros, con el Presidente Gabriel Boric. Ese mismo rol le ha valido duras críticas de otros sectores de la derecha, como el Partido Republicano.

Así, tras el encuentro, la bancada de la UDI, comandada por Jorge Alessandri, decidió redactar un voto político de confianza para reafirmar los liderazgos de Macaya y Hoffmann.

“La bancada de diputados de la Unión Demócrata Independiente (UDI), en forma unánime, quisiera manifestar su más absoluto respaldo a la actual mesa directiva del partido y, en particular, al senador Javier Macaya y a la secretaria general, María José Hoffmann, por la manera en que han logrado defender los valores y principios de una mayoría relevante de la sociedad chilena, reflejados en los contundentes resultados del plebiscito constitucional”, se lee en el texto al que accedió T13.CL

Y se agrega: “Como bancada de la UDI entendemos y compartimos la necesidad imperiosa de cumplir los compromisos políticos suscritos con anterioridad, sobre todo en momentos donde la sociedad le exige a la política cumplir la palabra empeñada, como también respetar los acuerdos y lograr, con la mayor cantidad de actores políticos, un acuerdo constitucional que perdure en el tiempo y que no se transforme en un triunfo cortoplacista que, nuevamente, cause heridas sociales aún no cuantificadas en nuestras país, las que no queremos volver a repetir”.

Este fin de semana, Hoffmann anunció que junto al senador Macaya, buscarán la reelección en la conducción de la UDI.