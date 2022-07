Cariola (PC) y proyecto de reducción de quórum constitucional: "Esta voluntad hay que aprovecharla"

La diputada recalcó que es "llamativa" la postura de los sectores políticos que hoy lo impulsan, considerando que antes "se opusieron a esta medida".

La diputada y presidenta de la Comisión de Constitución de la Cámara Baja, Karol Cariola (PC), se refirió al proyecto despachado desde el Senado que busca disminuir el quórum para hacer cambios a la actual Constitución.

La iniciativa fue impulsada por senadores para facilitar modificaciones a la Carta Magna en caso que gane el Rechazo en el plebiscito del 4 de septiembre.

En este sentido, Cariola abordó la situación del proyecto, que debe iniciar su tramitación en la Cámara de Diputadas y Diputados en la comisión que ella preside.

Al respecto, en conversación con Radio Cooperativa, la parlamentaria aseguró que "bajar los quorum es algo que siempre hemos planteado, con lo que hemos estado de acuerdo".

"De hecho, lo queríamos hacer hace años atrás, hay sectores políticos que hoy día lo proponen que antes no querían, que se opusieron a esta medida, pero ya que hoy día hay voluntad evidentemente creemos que esta voluntad hay que aprovecharla ", añadió.

Del mismo modo, indicó que "creo que no me corresponde calificar si es verídica o no (la intención). Es llamativo, porque antes no querían y hoy sí lo quieren".

Por otra parte, se refirió a la carta publicada por la ex Presidenta Michelle Bachelet en la que reafirmaba su postura a favor de la opción Apruebo en el plebiscito.

Sobre este punto, indicó que "es una carta muy significativa, porque la ex Presidenta experimentó claramente el muro que significa la Constitución del abuso. Ella intentó materializar cambios importantes en la vida de los chilenos, algunos los pudo llevar adelante y otros derechamente no, precisamente porque topaba con esta Constitución de los abusos, que es la actual Constitución".

"Yo creo y ella también lo dice, aprobar es el camino más rápido , es el camino de concretar los cambios, de llegar más lejos y de hacerlo ahora, justamente porque queremos un mañana mejor, que las personas lo necesitan", sentenció.