Diputado Tomás Lagomarsino: "Me encantaría que pudiéramos terminar octubre con acuerdo firmado"

"Yo diría que el marco de las bases constitucionales está relativamente avanzado y hay que entrar de lleno a otras discusiones relevantes para avanzar a tener una buena y nueva Constitución, hecha en democracia", manifestó el diputado del Partido Radical en T13 Noche.

Al parecer, el camino a un nuevo proceso constituyente está avanzando lento pero seguro. Este martes se reunieron el oficialismo, la DC y Chile Vamos, quienes reanudaron el diálogo para llegar pronto a una nueva Carta Magna para el país.

El diputado del Partido Radical, Tomás Lagomarsino , conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche, junto a Álvaro Paci.

Tras las diversas reuniones que se han registrado durante el último tiempo, el diputado fue consultado sobre cuándo cree que deberían cerrarse las bases de este acuerdo.

"Yo diría que el marco de las bases constitucionales está relativamente avanzado y hay que entrar de lleno a otras discusiones relevantes para avanzar a tener una buena y nueva Constitución hecha, en democracia. Estos son los mecanismos que nos permitan tomar las decisiones con respecto a quienes van a redactar este documento", respondió.

"Yo diría que todos tenemos mucha ansiedad. Tenemos como un trastorno de ansiedad generalizada producto del tema constitucional, lo digo médicamente hablando. Incluso, uno mismo tiene esa ansiedad de querer que ya esté zanjado, que esté con todas las firmas este documento del acuerdo final", indicó.

"Pero no es el mismo contexto que sucedía en el año 2019, donde esto fue hecho en tiempo récord porque había un contexto completamente diferente. Estamos en el año 2022 donde todas las fuerzas políticas se están dando mucho más tiempo para hacer esto, no solamente porque quieran alargar la discusión. Yo me atrevería a decir que es porque quieren que esto funcione, que esto salga bien", agregó.

"En este sentido, avanzamos sin prisa pero sin pausa. Espero, a mí me encantaría, que pudiéramos terminar octubre con un acuerdo firmado , pero si se requiere más tiempo para tener un buen acuerdo, bueno, que sea el tiempo que se requiera", señaló.

Con respecto al borrador, hay un acuerdo para que este órgano funcione por menos tiempo y con menos convencionales. Tras ser consultado sobre qué ámbito faltaría en este proceso, el diputado Lagomarsino contestó: "Yo siempre he señalado, desde el primer día, que espero que este nuevo proceso constitucional sea poco ostentoso y más austero, más sobrio, porque, sinceramente, el tema de la nueva Constitución no es una prioridad para la ciudadanía el día de hoy".

"Tenemos un tema muy preocupante con la seguridad, la inflación, la economía, las tremendas listas de esperas que están en niveles inéditos. Entonces, el tema constitucional es un tema que tenemos que cerrar el día de hoy. Este capítulo ya está abierto y tenemos que darle un final", indicó.

"Pero tiene que ser de forma menos ostentosa, de tal forma que no se robe la agenda y que las personas no crean, legítimamente, que es todo el debate que está llevando el sistema político en estos momentos. Hay más preocupaciones que son tan o más importantes hoy día como las que ya señalé", finalizó.