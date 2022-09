Edwards y Soto dan sus impresiones sobre cómo debería ser el nuevo proceso constituyente

El senador del Partido Republicano, Rojo Edwards y el diputado del PPD, Raúl Soto, fueron los invitados al tercer capítulo de "Chile después del plebiscito", espacio en donde dieron sus proyecciones sobre el futuro de Chile tras el triunfo del Rechazo.

Este domingo se llevó a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva Constitución redactada por la Convención Constitucional durante este año.

Este miércoles se llevó a cabo una reunión que sostuvieron todos los partidos con representación parlamentaria en el Congreso de cara a un nuevo proceso constituyente.

Propuesta PS-PPD sobre una posible nueva convención

El PS y el PPD plantearon una propuesta sobre la creación de una nueva convención que tenga 100 convencionales, que sea con paridad, escaños reservados proporcionales e independientes en listas.

En relación con la reunión, el diputado Soto manifestó que "creo que el hito histórico que tuvimos el día de hoy, en donde todos los partidos con representación parlamentaria en nuestro país se sentaron en la misma mesa, fue incluso mucho más amplio de lo que ocurrió el 15 de noviembre en el acuerdo por la paz y la nueva Constitución. Mostramos una actitud y una voluntad genuina de diálogo, con matices y diferencias que pueden ser legítimas".

"Pero lo que vamos a hacer es poner todas las propuestas sobre la mesa. Una es la que hizo originalmente el PPD, que después se transformó en una propuesta de las bancadas designadores, PS-PPD. Entiendo que en Chile Vamos están trabajando en sus propuestas, en Apruebo Dignidad también, en Republicanos también está haciendo lo propio".

"Todas las propuestas serán puestas sobre la mesa, serán sistematizadas, y a partir de ahí iniciaremos una conversación el lunes a las 09:00 horas en el ex Congreso Nacional, donde iremos viendo punto por punto donde tenemos acuerdos y diferencias. A partir de ahí iremos generando el acuerdo lo más transversal posible, en donde el mínimo es 4/7 en ambas cámaras, pero lo optimó es que ojalá logremos la mayor cantidad posible de representación", indicó.

"Creo que es una buena base la propuesta PPD-PS, porque va derechamente a establecer una propuesta respecto de la conformación de un órgano electo por la ciudadanía de manera democrática, pero también con el apoyo técnico suficiente para solventar el desarrollo de este trabajo legislativo", manifestó.

¿Por qué el Partido Republicano no estuvo en la reunión del martes con el Presidente Boric?

Este martes, todos los partidos con representación parlamentaria se reunieron en La Moneda con el Presidente Gabriel Boric de cara a la definición de un nuevo proceso constituyente, instancia de la que se restó el Partido Republicano.

Tras ser consultado sobre el por qué no asistieron, el senador Rojo Edwards respondió que "el poder constituyente hoy día, aunque sea derivado y no originario, es el Congreso y no La Moneda. El Presidente Boric no dio garantías en el plebiscito. Hizo una intervención electoral nunca antes vista, y hoy día ha sido derrotado. Yo creo que no tiene hoy día la habilidad ni la influencia como para liderar el proceso".

"En el Congreso, evidentemente hay que conversar. Nosotros fuimos electos para estar en el Congreso. Yo soy senador, y como senador tengo que estar en los diálogos. A mí me parece que no teníamos que ir a La Moneda, pero sí teníamos que estar en el Congreso", afirmó.

"Nosotros nos encontramos en un proceso de reflexión interna. No es que cerremos la puerta a juntarnos con el Presidente Boric. En ese momento, para este proceso, no nos parecía razonable", señaló.

"Además, hay otra cosa. 8 millones de personas votaron Rechazo al texto que se les puso enfrente. Esas 8 millones de personas no votaron de manera automática para una nueva convención. Eso es simplemente una forma de interpretarlo", indicó.

"Puede que muchas de esas personas quieran una convención. Pero muchos otros piensan que es mejor preocuparse de las urgencias sociales como la seguridad y la inflación", señaló.

"La conclusión de que está zanjado un proceso constituyente nuevo no es así. Si es que se va a hacer un proceso nuevo, debería preguntárselo a la gente. Porque el fracaso del proceso anterior hace que se haya terminado y estaba en el acuerdo, y está incluso en la Constitución", finalizó.