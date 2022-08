Ex ministros Walker y Vidal adelantan los posibles escenarios después del 5 de septiembre

Los ex ministros de la Concertación, Ignacio Walker (DC) y Francisco Vidal (PPD), fueron los invitados a un nuevo capítulo de Tú Decides, donde debatieron sus posturas a favor del Rechazo y del Apruebo, respectivamente.

La recta final ya comenzó. Queda una semana para que se lleve a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y que entregó de manera oficial el pasado 4 de julio al Presidente Gabriel Boric.

Los distintos escenarios para el "Post plebiscito"

A una semana del plebiscito de salida, el clima electoral está más tenso que nunca. Este fin de semana diversos hechos marcaron la agenda noticiosa, como una polémica perfomance ocurrida en un acto del Apruebo en Valparaíso.

Sobre esto, el ex canciller Ignacio Walker comentó que "estamos en la recta final. Obviamente que las tensiones propias de una campaña emergen en todo su esplendor. Las miradas empiezan a trasladarse al 5 de septiembre , al día lunes, a qué es lo que pasará el día después de.

"Yo creo que el hecho político más importante de los últimos dos meses es la centroizquierda por el Rechazo. Eso es bastante inédito, porque uno piensa que la votación de Kast, 45%, lo más probable es que esté con el Rechazo", aseveró.

"Lo que ha ocurrido entre los parlamentarios y ex parlamentarios de la DC, ocho ex diputados del PPD, diez dirigentes del Partido Radical, Amarillos por Chile, es que muchos reconocemos los últimos 35 años de nuestras vidas como domicilio político en la centroizquierda, yo creo que eso es un hecho novedoso en los últimos dos meses", afirmó.

Tras ser cuestionado sobre cómo pesará electoralmente el sector que aludió el ex ministro Walker, Francisco Vidal contestó que "lo vamos a saber el domingo en la noche. Los partidos que fuimos parte de la Concertación, DC, Partido Radical, PS, PPD, los cuatro partidos institucionalmente estamos por el Apruebo".

"Efectivamente, a nivel de ex minsitros y ex dirigentes hay un segmento que optó, legítimamente en mi opinión, por el Rechazo", indicó.

"En mi experiencia, voy a hablar de mi partido, la abrumadora mayoría de los dirigentes nacionales, regionales, provinciales, comunales, cuando hago puerta a puerta, me encuentro con la misma gente. Aunque reconozco que hay ex ministros del PPD, que a mí me ha dolido mucho, que están por el Rechazo", señaló.