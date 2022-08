Javiera Parada y críticas: "Nadie sabe lo que una ha vivido y cómo ha logrado pararse"

La gestor cultura también abordó la polémica que generó su participación un spot de la franja del Rechazo donde se hizo referencia a la campaña por el No del plebiscito de 1988.

La gestora cultural, Javiera Parada, abordó las críticas que ha recibido por su postura de ir por el Rechazo de cara al plebiscito de salida del 4 de septiembre.

En una extensa entrevista con el Diario Financiero, la también actriz abordó sus pasos por el Partido Comunista y Revolución Democrática, partido que estuvo hasta 2019. Ya en 2021 dio un giro político al apoyar la candidatura presidencial de Ignacio Briones, militante de Evópoli.

"Hay distintas reacciones de distintas personas. Por un lado, hay un fenómeno en redes sociales que no logro entender, conmigo y con alguna otra gente. Hay unas jaurías que, como no las logro entender, se las dejo a los psicólogos sociales ”, aseguró.

Carabineros Ñuble Lee También > Olas de hasta 5 metros se registran en Coelemu: Autoridades piden no acercarse a la costa

Parada aseguró también que la violencia que se ve en redes sociales le hace mal a la democracia: "Las cosas que he tenido que leer… no le deseo a nadie que tenga que leer lo que me han dicho por Twitter. Nadie sabe lo que una ha vivido y cómo ha logrado pararse en la vida", sostuvo.

La ex agregada cultural de Chile en EE.UU también comentó la polémica que se generó por su participación en un spot de la franja del Rechazo donde se hizo referencia a la campaña por el No en el plebiscito de 1988 .

"Lamento que haya gente que se ofendió, jamás fue nuestra idea. La idea del video surgió para hablarle a las miles de personas que, como nosotros, estuvieron en contra de la dictadura y que hoy votaremos 'Rechazo'. Nuestro voto y el video nacen de nuestro profundo compromiso democrático", explicó.