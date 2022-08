Lagos valora acuerdo constitucional de Chile Vamos: "Es un signo positivo"

El ex Presidente recalcó que el acuerdo viene de "partidos que hasta ayer eran muy reacios a poder entender las necesidades que habían que hacer".

El ex Presidente, Ricardo Lagos, se refirió al desarrollo del proceso constituyente a pocas semanas del plebiscito del próximo 4 de septiembre.

Luego de participar en un seminario, el mandatario abordó los acuerdos que se han logrado en el oficialismo y en la oposición para reformar la Constitución en caso de un triunfo del Apruebo o del Rechazo.

En este sentido, Lagos se refirió al acuerdo de Chile Vamos , sobre el cual aseguró que "creo que lo que ha ocurrido en el día ayer es importante y significativo, en el sentido de partidos que hasta ayer eran muy reacios a poder entender las necesidades que habían que hacer".

"Lo que ayer ocurrió es un signo positivo, en la dirección correcta, y esperemos entonces que ahora sí las cosas se hagan, porque buena parte que hemos tenido es esta caldera a presión que no se podían hacer los avances . Creo que el avance que ha tenido, por ejemplo, todo lo que dice relación con lo que son los derechos económicos y sociales que hay que garantizar, creo que es muy importante", añadió.

Del mismo modo, indicó que "establecer el Plebiscito es una buena idea, y ese Plebiscito de salida, entonces, va a dar una respuesta. Me parece también, y es lo que he señalado, que pase lo que pase, va a tener que continuar el debate constitucional, por lo tanto me he preocupado de plantear una opción, de manera que ese debate constitucional llegue a buen puerto"-

"Sea que haya ganado el Apruebo, sea que haya ganado el Rechazo, me parece que tenemos claro que tenemos que tener una Constitución que satisfaga a la mayoría de los chilenos", agregó Lagos.