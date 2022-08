Ministro Jackson y peticiones de renuncia: “No se me ha pasado por la cabeza”

En conversación exclusiva con T13, el titular de la Segpres se refirió a los emplazamientos por parte de la oposición, que ha pedido que dé un paso al costado, tras el oficio de la Contraloría que consideró que “no se ajustó a la prescindencia” de cara al plebiscito.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Giorgio Jackson, descartó renunciar a su cargo, pese a los emplazamientos de parte de la oposición, luego que la Contraloría General de la República dijera que el secretario de Estado “no se ajustó a la prescindencia” que requiere su cargo público de cara al plebiscito del 4 de septiembre.

En conversación exclusiva con T13, el titular de la Segpres aseguró que “no se le ha pasado por la cabeza” renunciar, pese a los cuestionamientos que recibió desde toda la oposición.

"La verdad es que tenemos tanto trabajo por hacer, tantos desafíos por delante, que no se me ha pasado por la cabeza, y el Presidente al menos me ha manifestado su completo respaldo en las labores que hay que realizar y no tenemos ningún minuto que perder en los desafíos que Chile está esperando", enfatizó Jackson.

Ministro Jackson descarta su renuncia

La Contraloría atendió un oficio presentado por el diputado DC Eric Aedo, quien acusó a Jackson de hacer un llamado a los partidos afines al gobierno a presentarle propuestas para coordinar eventuales mejoras a la nueva Constitución en caso de que ganara el Apruebo el 4 de septiembre.

“De este modo, la manera y la oportunidad en que el ministro Secretario General de la Presidencia efectuó la aludida comunicación, si bien se enmarcan dentro de las funciones que le corresponden a esa Secretaría de Estado, no se ajustó a la necesaria prescindencia que se requiere frente al plebiscito, por lo que esa autoridad deberá tener presente las consideraciones antes expuestas en el ejercicio de sus funciones, en lo sucesivo”, estableció el dictamen de Contraloría.

Sin embargo, y tal como había dicho la ministra Vallejo, el representante de la Segpres aseguró que sus llamados en los medios de comunicación se dirigían a todos los partidos políticos, incluyendo los que están por el Rechazo, para que plantearan sus ideas de qué hacer a partir del día después del plebiscito que definirá si Chile tendrá una nueva Constitución o no.

“Nosotros, recogiendo lo que señala la Contraloría, lo hemos dicho múltiples veces y la invitación la hemos hecho extensiva a todos los sectores, literalmente hemos dicho ‘vengan de donde vengan’, en la Segpres vamos estar abiertos a todas las propuestas, que es lo que nos corresponde”, dijo Jackson.