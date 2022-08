Radiografía Constitucional: Todo lo que debe saber sobre el plebiscito

El referéndum del 4 de septiembre marcará la vuelta del voto obligatorio en Chile, lo que genera incertidumbre respecto a los resultados.

El programa Radiografía Constitucional de T13 respondió algunas de las preguntas más recurrentes que tiene la ciudadanía sobre el plebiscito del 4 de septiembre, que definirá si Chile aprueba o no la propuesta de nueva Constitución de la Convención Constitucional.

En la primera sección del programa, el presidente del Consejo Directivo del Servicio Electoral (Servel), Andrés Tagle, recalcó que el voto de las más de 15 millones de personas que viven en Chile es obligatorio y que se arriesgan a una multa si no lo hace.

Tagle además desmintió algunas “fake news” que circulan en redes sociales, como que se necesitará Pase de Movilidad para ir a votar o que gran parte de la población penal podrá votar.

Radiografía Constitucional

En el segundo segmento, los representantes de las encuestas Criteria, Cristián Valdivieso, y Cadem, Roberto Izikson, se refirieron a las estimaciones para el 4 de septiembre.

Ambos coincidieron que la obligatoriedad del voto podría elevar en hasta un 70 por ciento la participación ciudadana, lo que significa casi un millón y medio más de votos, respecto a la última elección presidencial, en la que Gabriel Boric derrotó a José Antonio Kast.

“La composición de ese electorado va a decir a quien le conviene. Si es un electorado más urbano, de la región Metropolitana, de comunas de segmentos medio bajo y bajos, donde el Presidente Boric le fue muy bien, y son jóvenes además, puede favorecer al Apruebo. Si es un electorado de más edad, más transversal en el país, puede favorecer al Rechazo”, explicó Cristián Valdivieso, director de Criteria.

Representantes de ambas opciones también participaron del debate. Por el Apruebo, la diputada de Convergencia Social Gael Yeomans aseguró que la elección aún no está definida y que estas últimas dos semanas serán claves.

“Creo que todo se juega en la última semana. Hay un rango de la población que está indecisa. Desde el Apruebo tenemos toda la voluntad de estar en la calle, explicando las dudas que se han generado también por una base de ‘fake news’ y mentiras”, aseguró.

Por el Rechazo, la representante de Una que nos Una Javiera Parada coincidió en que no hay certidumbre en lo que pueda pasar el 4 de septiembre.

“Hay una enorme cantidad del padrón que no conocemos, que no ha votado nunca y que no sabemos si se van a levantar a votar o no (…) es muy difícil poder hacer una predicción, si lo que han mostrado las últimas encuestas se va a repetir en el resultado”, opinó.