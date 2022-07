Rojo Edwards: "Yo no creo que la expresidenta Michelle Bachelet mueva ninguna aguja"

“El texto de la Constitución, afecta los derechos de la ciudadanía y es mejor que la ciudadanía se exprese", agregó el senador y presidente del Partido Republicano.

El presidente del Partido Republicano y senador por la Región de la Araucanía, Rojo Edwards, se refirió a la campaña del Rechazo liderado por la oposición y a la campaña de cara al Plebiscito de Salida.

En entrevista con Mesa Central, el parlamentario habló sobre la reunión que tuvo su partido a menos de dos meses de que se plebiscite la propuesta de Carta Magna de la Convención Constitucional , asegurando que “tomamos la determinación de no tomar una determinación (...) La estrategia es decirle al Gobierno que se enfoque en temas sociales”.

"Entendemos al Rechazo como ciudadano , que va mucho más allá del Partido Republicano", señalando que cedieron minutos de la franja a organizaciones ciudadanas.

“El texto de la Constitución, afecta los derechos de la ciudadanía y es mejor que la ciudadanía se exprese", agregó.

En la misma línea sostuvo que "la convicción republicana es que tenemos un Gobierno que no gobierna, que no tiene plan de gobierno y que está difiriendo su responsabilidad a una discusión futura sin hacer lo que tiene que hacer hoy".

Por último, se refirió a la carta escrita por la ex Presidenta Michelle Bachelet, en que reafirma su compromiso con el Apruebo: " Yo no creo que la ex presidenta Michelle Bachelet mueva ninguna aguja ”

“Si creo que trae ciertos problemas, la izquierda ha tratado de hacer ver a la Constitución como partes de los abusos. Si ingresa Michelle Bachelet trae muchas cosas como el Caso Caval, su defensa a dictadores mientras fue alta comisionada, trae los magros resultados y el desempleo que hubo en su Gobierno", concluyó.

