Senadores Elizalde (PS) y Walker (DC) dan sus proyecciones para el cambio de gabinete

Los senadores Matías Walker (DC) y Álvaro Elizalde (PS) fueron los invitados al nuevo programa de conversación "Chile después del plebiscito", en donde expusieron sus posturas sobre lo que vendrá para Chile tras el triunfo del Rechazo.

Este domingo se llevó a cabo el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía rechazó la propuesta de nueva constitución redactada por la Convención Constitucional durante este año.

Cambio de gabinete

El ministro de Hacienda, Mario Marcel, anunció al mediodía de este martes se realizará un cambio de gabinete tras el triunfo del Rechazo.

"Desde ya vamos a tener algunos cambios mañana , en los equipos de Gobierno, vamos a tener espacio para discutir sobre cómo conducir las reformas que están actualmente en discusión o las que están por presentarse", sostuvo el secretario de Estado tras ser parte de la reunión que tuvo el equipo económico con los gremios tras el Plebiscito 2022.

Tras anunciar esta decisión, se ha planteado que el Socialismo Democrático podría ingresar al comité político. Sobre esto, el senador Elizalde manifestó que "el Presidente Boric va a anunciar su nuevo gabinete. En todo caso, nosotros hemos apoyado desde el primer día a su gobierno".

"Se nos ha encomendado tareas muy importantes. Creo que en general, quienes han representado a nuestro mundo han realizado un buen trabajo. De hecho, están muy bien evaluados en las encuestas de opinión. El detalle le corresponde anunciar al Presidente de la República. No me corresponde a mí adelantar nada", indicó.

"En todo caso, me parece muy importante las señales que ha dado el Presidente. El discurso de ayer, donde asume el resultado del plebiscito con un llamado a un diálogo inclusivo . En segundo lugar, anunciando que va a hacer estos ajustes en su equipo de trabajo para esta nueva etapa, para reforzar las áreas en donde se requiere un trabajo distinto. Nosotros vamos a apoyar las decisiones que tome el Presidente de la República", afirmó.

También existe el rumor de que podría ingresar un demócrata cristiano al comité político, algo que no le parece al senador Walker.

"Yo espero que no. Hasta el momento son solo rumores. Espero que no sea más que eso. La DC no es parte del Gobierno. La ciudadanía nos eligió para estar en otros espacios como el Congreso Nacional, las gobernaciones regionales, los alcaldes, los concejales", aseveró.

"Pero yo sí quiero destacar algo. Yo creo que es tan amplio y tan contundente el triunfo del Rechazo, que eso le da mucha libertad al Presidente de la República para escoger los mejores nombres de hombres y mujeres para integrar su nuevo gabinete. Los partidos de la coalición oficialista, sobre todo Apruebo Dignidad, tienen una responsabilidad en el fracaso de la convención", reveló.

"Ellos tenían la llave maestra para llegar a acuerdos que le hicieran sentido a las grandes mayorías ciudadanas. Eso no ocurrió. Yo creo que eso le da libertad al Presidente Boric para escoger los mejores nombres, y que bueno que se piense en nombres que fueron parte de los gobiernos de la Concertación , de la Nueva Mayoría, de los cuales nosotros como centroizquierda por el Rechazo, que ahora pasamos a denominarnos a partir de hoy centroizquierda para una nueva y buena Constitución", afirmó.