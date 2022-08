“Si elegí perdonar es mi derecho”: Autor de cuestionado testimonio en franja del Rechazo se defiende

Incluso desde el gobierno consideraron “preocupante” la historia que se compartió por televisión abierta, en la que un hombre decía que no denunció un intento de homicidio “por amor”.

El protagonista de una historia dentro de la franja del Rechazo, que ha sido cuestionada incluso por el gobierno por su contenido, dijo sentirse “emocionado” y pidió no ser juzgado por el testimonio que se entregó en el televisión y que fue transmitido en cadena nacional la noche del domingo.

Alejandro Merino, o Matilde, que es el nombre que utilizaba cuando ejercía la prostitución según el mismo relató, aseguró haber sido víctima de un intento de homicidio y que no denunció el hecho “por amor”, lo que fue calificado como “preocupante” por parte de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana.

“Me siento muy emocionado porque yo hice el video de la franja con la intención que se acabe la violencia, desde una mirada del amor, del perdón. Si yo elegí perdonar, es un derecho mío y nadie tiene el derecho de cuestionármelo”, dijo Merino.

“La historia es real. No quiero darle clases y lecciones a nadie, pero no quiero que me juzguen porque eso no era lo que yo buscaba. Lo único que he recibido son malas palabras, malos mensajes, y me juzgan”, añadió.

Protagonista de franja del Rechazo se defiende de los cuestionamientos

Desde el gobierno dijeron estar preocupados y recordaron que desde 2013, con la entrada en vigencia de la Ley Zamudio, han reforzado la representación jurídica para las personas miembros de la comunidad LGTBIQA+, quienes siguen siendo víctimas de crímenes de odio.

“Creemos que es una señal preocupante el que se llame a no denunciar, porque precisamente las cifras que manejamos, gracias a las encuestas de la Subsecretaría de Prevención del Delito, es que las personas de la comunidad de la diversidad y disidencia sexual y sexogenérica no se atreven a denunciar por distintos motivos”, dijo este lunes la ministra Orellana.

“Por temor a la discriminación, porque no saben que es un delito lo que enfrentan, y nos parece sobre todo que relativizar agresiones tan graves, aunque sean ficcionadas, como una que podría haber terminado en un homicidio, es preocupante”, añadió.

Relativizar las agresiones y violencia es preocupante. Les queremos contar que estamos trabajando para que todos las agresiones homo, lesbo y transfóbicas tengan sanción porque son un DELITO. Declaración completa👉🏼 https://t.co/eFxrOGCVcO pic.twitter.com/6sKEyKuiGA — Antonia Orellana (ella/she) (@totiorellanag) August 22, 2022

Desde la Franja Ciudadana por el Rechazo confirmaron que el testimonio volverá a ser emitido este martes porque ya fue entregado al Consejo Nacional de Televisión (CNTV), pero se comprometieron a no volver a difundirlo.

“Lamentamos que alguien que solo quiso contar su testimonio de vida, y sus decisiones personales, junto al contexto en que las tomo, que por manifestar su opción por el Rechazo se vea sometido a este nivel de agresiones”, dijeron a través de un comunicado.

El testimonio

En la pieza audiovisual, Alejandro cuenta la historia, haciendo un llamado a votar Rechazo y “al amor”.

“El día del accidente me dispararon con una escopeta. Fue un cliente que me debía plata. Yo le fui a tomar el timbre a su casa. Yo me iba yendo en mi auto y sale este cliente, con su hijo. Ni siquiera sentí el dolor de esos balazos”, dice la historia.

“Días después un señor de la PDI fue a tomarme testimonio al hospital, pero yo no podía dejar de pensar en el hijo de ese cliente. ¿Qué iba a pasar con ese cabro si además su viejo se va a la cárcel?”, añadió.

"Al final no demandé al cliente, fue como mi primer acto de amor", finaliza.

El contenido fue calificado como una “alegoría de la violencia” por parte del diputado de Convergencia Social (CS) Gonzalo Winter, quien denunció el hecho ante el CNTV.