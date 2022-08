Vivienda, 4/7 y rol de Contraloría marcan encendido debate entre alcaldes Codina y Durán

Los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina, e Independencia, Gonzalo Durán, debatieron sobre los temas más importantes de la propuesta constitucional en el tercer capítulo de "Tú Decides".

Quedan tan solo 24 días para el plebiscito de salida, instancia en donde la ciudadanía votará Apruebo o Rechazo a la propuesta de nueva Constitución que redactó la Convención Constitucional y entregó de manera formal al Presidente Gabriel Boric el pasado 4 de julio.

Los invitados al tercer episodio de "Tú Decides" fueron los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina (Rechazo), e Independencia, Gonzalo Durán (Apruebo), quienes marcaron un encendido debate entre ambas opciones.

Derecho a la vivienda

Una de las dudas más controversiales que ha surgido con respecto al texto es que si se llega a aprobar, las personas no serían dueñas de sus casas.

Sobre esto, el alcalde Gonzalo Durán afirmó que la propuesta constitucional "establece en el artículo 78, de manera clara y concisa, el derecho de propiedad, para todos y todas. Segundo, el artículo 51 establece el derecho a la vivienda digna y adecuada, y enumera con precisión a qué se refiere una vivienda adecuada. Y en el artículo 52 habla del derecho a la ciudad y el territorio".

"¿Por qué es mentira que esto supondría que no va a haber una vivienda propia? Es algo que lo han desmentido en varios canales. La Constitución del 80 ni siquiera menciona el derecho a la vivienda. No menciona en ninguna parte el derecho a la vivienda propia. Sin embargo, nunca ha estado en duda en Chile la posibilidad que la gente pueda materializar este derecho, que vamos a seguir respaldando en los chilenos y chilenas", agregó.

Ante este tema, el alcalde Codina respondió que "yo en Puente Alto he defendido el tema de la vivienda digna, y me parece muy bien que se incorpore en la Constitución el concepto de vivienda digna".

"Pero nosotros tenemos que ser explícitos. El artículo de la propiedad es distinto al artículo en donde se habla de la vivienda digna, porque el de la vivienda digna apunta a que los esfuerzos que el Estado para entregales vivienda a los comités de vivienda o a la gente de los campamentos, tenga esa condición. Lo que debería haberse hecho ahí es sumar que promulgará a que sea propiedad de las personas que postularon", indicó.

Rol de la Contraloría

La Contraloría General de la República ha tenido una importante labor en estas semanas previas al plebiscito de salida. Uno de los estos casos fue el de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, a quien se le acusó de realizar campaña política a favor del Apruebo en horario laboral.

Tras ser consultados sobre si creen que el ente fiscalizador ha sido más estricto con respecto a campañas anteriores, Germán Codina respondió que "yo creo que es muy bueno que el contralor ponga ciertos límites. Yo estoy de acuerdo en eso. Creo que ninguno de nosotros, en su horario laboral y utilizando recursos fiscales, puede hacer campaña. Eso no se puede hacer de esa manera. Yo llamo a la gente que está en el Gobierno central a respetarlo. Yo he sido muy claro en esto y lo he respetado".

Por su parte, el alcalde Gonzalo Durán manifestó que "estoy completamente de acuerdo con el rol de la Contraloría General de la República para garantizar que no se utilicen recursos públicos y el principio de presidencia. Ojalá que el contralor también hubiese promovido la entrega del texto constitucional a la ciudadanía a través de los municipios. No todo el mundo tiene dinero para comprar una Constitución".

"La manera de que la gente vote informada es conociendo el texto constitucional para no dejarse engañar. Me parece bien que sigamos en este esfuerzo de informar e invitar a la gente que lea el texto", agregó.

