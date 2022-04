Sepúlveda: "En la bancada del PR vamos a apoyar el quinto retiro y el proyecto del Gobierno"

El vicepresidente de la Cámara de Diputados aseguró en T13 Noche que eventualmente podrían aprobarse ambos proyectos.

Este martes, la Comisión de Constitución rechazó en general el proyecto que busca permitir un quinto retiro del 10% de los ahorros previsionales por parte de los cotizantes en el sistema de AFP.

La principal implicancia del rechazo que sufrió el proyecto durante esta jornada es el informe negativo de la comisión. De esta forma, deberá ser votado en general en la sala de la Cámara Baja.

El diputado del Partido Radical y vicepresidente de la Cámara de Diputados, Alexis Sepúlveda, conversó sobre este tema en una nueva edición de T13 Noche junto a Álvaro Paci.

El parlamentario comenzó la conversación calificando como intensa jornada la que se vivió durante la votación de la jornada de este martes.

Alexis Sepúlveda afirmó que el gobierno se articuló con mucha fuerza para impedir la aprobación del quinto retiro que propusó algo que les sorprendió como bancada.

"El ministro Jackson no conversó con nuestra bancada. Propuso un proyecto adicional a pesar de que durante todo este tiempo la postura del gobierno era clara, no la compartíamos, pero era clara en terminos de que no iban a avanzar en un proyecto de quinto retiro y en ningún proyecto alternativo", aseguró.

El parlamentario cuestionó la propuesta del Ejecutivo, ya que "pareciera que hubo que convencer a algunas bancadas con algunos proyectos alternativos para poder suavizar el compromiso del voto del rechazo al proyecto del quinto retiro".

El parlamentario manifestó que existe un problema de fondo en relación a aceptar el proyecto del gobierno y/o el quinto retiro.

"Hay una mirada en torno a la decisión que tienen legítimamente las personas de tomar con respecto a su dinero. Yo creo que amarrar un proyecto de retiro a ciertos pagos vulnera la libertad que necesitan las personas para tomar esa decisión", aseveró.

"Yo creo que la jugada que hizo el gobierno rompió el paradigma de lo que ellos mismos habían señalado en torno a que los retiros son una opción negativa para la economía", señaló.

Alexis Sepulveda indicó que como bancada apoyarán ambas propuestas para asegurar el bienestar de la ciudadanía.

"Por lo menos en la bancada del Partido Radical, vamos a apoyar el proyecto del quinto retiro más allá de que se haya rechazado en la comisión respectiva. Se tiene que ir a la Sala y ahí se resuelve si este proyecto continúa o no. Pero también vamos a apoyar el proyecto del gobierno porque entendemos que es una alternativa puesta sobre la mesa para solucionar una situación complicada que puedan estar viviendo algunas personas", comentó.

Tras ser consultado sobre si se pueden aprobar ambos proyectos, el parlamentario explicó que "para el gobierno, en teoría, son excluyentes. Ingresó este otro proyecto para comprometer el voto de algunos parlamentarios en términos de rechazar el quinto retiro. Para nosotros no lo es en términos legislativos. Podrían eventualmente aprobarse los dos retiros".

