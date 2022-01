Bancada “neutra”: El rumbo que busca tomar el PDG sin “casarse” con la derecha ni la izquierda

El desafío más próximo es zanjar si llegarán a un acuerdo administrativo en la Cámara Baja con el oficialismo o la oposición futura. Este lunes, el Partido de la Gente se reunirá con Chile Vamos luego de haber sostenido encuentros con Apruebo Dignidad y la ex Nueva Mayoría. “Vamos a apoyar proyectos de ley vengan de donde vengan”, dicen sobre su rol.

Este miércoles, los diputados electos del Partido de la Gente (PDG) -que fueron seis- pudieron alcanzar el número mínimo para conformar de manera oficial una bancada en la Cámara Baja. Esto, luego de que el independiente Francisco Pulgar se uniera formalmente al grupo y se convirtiera en el integrante siete.

La colectividad -que compitió en noviembre pasado bajo el alero de la candidatura presidencial de Franco Parisi-, por estos días, enfrenta un periodo de definiciones y, para eso, el grupo ha sostenido diversas reuniones privadas.

Yovana Ahumada (Antofagasta) por ahora ejerce los labores de jefe de bancada -dicen que seguirá ocupando ese puesto desde marzo- y, en paralelo, el PDG ha aceptado reunirse con todos los conglomerados.

La semana pasado hizo lo propio con Apruebo Dignidad; este miércoles con la ex Nueva Mayoría y el lunes próximo con Chile Vamos.

En ese sentido, previo a las conversaciones con otras fuerzas, los diputados electos del PDG han abordado cómo se posicionarán desde marzo en el Parlamento.

“Vamos a ser una bancada neutra, lo que no significa que no haremos nada. Cuando hablamos de neutralidad significa que podemos tratar con ambos lados, ambos sectores, porque vamos a apoyar proyectos de ley vengan de donde vengan, dependerá si son buenos o no para las personas”, comenta a T13 el diputado Víctor Pino (Coquimbo). Y añade: “Nosotros no estamos marcados por una tendencia de uno u otro lado, entendemos que para avanzar tenemos que dialogar con todos. A mí, más que esa bancada bisagra, me gustaría que fuéramos una bancada puente para poder conectar y comunicar”.

De ese modo, en el partido dicen que verán el “caso a caso” de los proyectos de ley del futuro gobierno y, de acuerdo a eso, fijarán posturas específicas. Es decir, remarcan, no se situarán a priori en la oposición ni en el oficialismo. “Las cercanías serán circunstanciales”, subrayan.

“Los ordenamientos de bancada son justamente parte de la antigua política en donde a veces un parlamentario podía no estar de acuerdo con un criterio de la bancada y era obligado a votar de una determinada dirección. Considero que eso no va en línea de buscar formas de entender la política. Acá habrá libertad de acción, cada uno votará de acuerdo a sus principios y valores”, comenta, en tanto, Gaspar Rivas (distrito seis, en la Región de Valparaíso).

Ahumada, por su parte, remarca que, como bancada, “vamos a estar poniendo a la gente en el centro, en las propuestas. Se analizará cada proyecto o idea que se levante y lo haremos pensando en la gente. No como hoy, que se hace pensando en las empresas, porque gracias a Dios nosotros hoy somos una bancada que no le debe nada a nadie, podemos actuar de manera libre”.

Francisco Pulgar (Maule), por su parte, cuenta a T13 sobre su decisión de unirse a la bancada y subraya que mantendrá su independencia. “Me di el tiempo de conversar con varios conglomerados políticos, pero el PDG -y su directiva, no Franco Parisi- me plantearon una propuesta de trabajo en conjunto sin hipotecar mi independencia. Tampoco está en discusión el tipo de voto que yo voy a emitir dentro de la bancada, no estoy obligado a votar por orden de partido”, sostiene.

Por estos días, además, en la bancada han abordado cuáles serían sus primeros proyectos de ley. Algunas ideas que han surgido, por ejemplo, responden a la eliminación del IVA en la canasta básica, impulsar la democracia digital y la disminución de los impuestos a los combustible. El tema del agua también les preocupa, tanto la fiscalización a plantas desaladoras como a empresas sanitarias.

El grupo, igualmente, ha discutido cómo desprenderse de la figura de Franco Parisi. De hecho, durante estos días algunos diputados dijeron públicamente que él ahora es un “militante más”. En ese sentido, dicen, la etapa siguiente debe ser consolidar al partido.

¿Acuerdo administrativo con la derecha o la izquierda?

Pese a que en Chile Vamos han sido cautelosos -de manera pública- en plantear taxativamente un acuerdo administrativo con el Partido de la Gente, en privado dicen que deben hacerse todos los esfuerzos para alcanzar ese entendimiento. ¿La razón? Este acuerdo, además de zanjar la presidencia y vicepresidencias de la mesa de la Cámara, daría mayor representación de los diputados en distintas comisiones legislativas.

Asimismo, en el oficialismo ven esta alianza como “natural”, pues Franco Parisi apoyó en la segunda vuelta presidencial a José Antonio Kast (Partido Republicano). No solo eso, sino que, consideran, el retorno del economista y su nuevo partido vino recargado de “ideas de derecha”,

“El objetivo es que dentro de la Cámara exista una coordinación entre las bancadas para, con esos 68 votos que vamos a tener -como Chile Vamos más Republicanos-, incluir a distintas personas de la DC, del mundo de centro, del PDG o de independientes, en ciertos proyectos de ley. Al final, uno tiene que armar coalición o grupos para ciertos temas. Y cada uno verá los temas que defiende con más fuerza”, dijo hace unas semanas por ejemplo el futuro jefe de bancada UDI Jorge Alessandri.

Desde el PDG, la diputada Ahumada enfatiza en que aún no hay una definición al respecto. “Estas reuniones son para escuchar lo que hoy la izquierda y la derecha ha venido a conversar con nosotros para ver el tema administrativo de la Cámara”, dice, y añade que “aún no está claro un acuerdo administrativo aún con la derecha o la izquierda; estamos en conversaciones”.

Respecto a si esta materia será o no tema de discusión en el encuentro de este lunes con la derecha -planificada para las 10:30 horas en la sede del PDG-, aún, dicen, es prematuro adelantarse. “Luego de la cena en la casa de la secretaria general de Evópoli, decidimos solicitar una reunión formal con el Partido de la Gente. Hace semanas que llevamos conversando con ellos no con el ánimo de formar coalición sino para mantener buena comunicación. El PDG ya formó su bancada, por lo tanto, queremos saber de primera fuente qué están pensando, cuáles son sus inquietudes”, dice a T13 el presidente del PRI, Rodrigo Caramori.

Consultado sobre si buscarán alcanzar acuerdo administrativo, Caramori responde: “No hay algún lineamiento aún, queremos conversar primero con ellos. Esperamos luego de esta reunión tener una comunicación más fluida para ser oposición -o mejor dicho, una proposición- constructiva desde marzo”.