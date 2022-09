Boric : "Durante nuestro periodo vamos a tener una Constitución de la cual sentirnos orgullosos"

El mandatario conmemoró los 49 años del Golpe de Estado y llamó también a "avanzar en verdad, justicia y reparación para todas las víctimas".

El Presidente Gabriel Boric y su equipo de Gobierno conmemoraron desde La Moneda los 49 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 .

En la instancia, el mandatario comentó que “hace 49 años estos muros que hoy naturalizamos fueron testigo de una serena firmeza, con la que un grupo de chilenos y chilenas intentaron defender las instituciones democráticas mientras eran avasalladas por la fuerza de las armas”, agregando que “el Presidente Salvador Allende y sus colaboradores y colaboradoras, nos dieron una lección histórica de lealtad, consecuencia y por sobre todo de dignidad”.

“Recordamos hoy a quienes fueron desaparecidos sin que hasta hoy conozcamos su paradero, a quienes cayeron víctimas de la represión sólo por haberse identificado con un Gobierno democráticamente electo que buscaba lo mejor para la patria”, añadió.

Agencia UNO - Cámara de diputados Lee También > Diputados denuncian amenazas que buscan detener el nuevo proceso constituyente

En esta línea el Presidente Boric señaló: “Tenemos un compromiso ético y político de nunca más, de avanzar en verdad, justicia y reparación para todas las víctimas , porque esa es la principal garantía de no repetición. Esa es la voluntad y el mandato claro y explícito que tiene nuestro Gobierno”.

#MemoriaParaElFuturo | Presidente @GabrielBoric junto al Equipo de Gobierno, participan de la ceremonia de conmemoración del #11DeSeptiembre, a 49 años del golpe de Estado en nuestro país. https://t.co/4Uoc9x4LqE September 11, 2022

“Lo hemos repetido hasta el cansancio: frente a las divisiones y problemas de la sociedad, nosotros vamos a responder con más democracia y nunca con menos. Esa es la principal enseñanza que nos dejó el Presidente Salvador Allende”, dijo el mandatario.

“No perdamos de vista nunca que nosotros no estamos gobernando para la historia, estamos gobernando para el presente, para mejorarle las condiciones de vida al pueblo hoy”, agregó.

En la instancia el Presidente Boric se refirió a los resultados del Plebiscito de Salida, asegurando que "nosotros no renunciamos, vamos a defender el mandato por el cual llegamos acá, de transformación, de diálogo, de generar condiciones de vida para nuestro pueblo y ese camino se hace cargo de tener una Constitución escrita en democracia ".

"Los resultados del Plebiscito del domingo no son apropiables por nadie en particular y no cometan el error de creer que el que se haya rechazado significa un rechazo a los cambios y transformaciones en Chile", sostuvo.

Por último sostuvo: "Entendemos que la democracia toma su tiempo y estoy convencido que durante nuestro periodo vamos a tener una Constitución de la cual sentirnos orgullosos".