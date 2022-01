Boric asegura que no habrá retiros del 10% en su Gobierno: "El 5to retiro no es una buena política"

"No está dentro de nuestro programa un nuevo retiro", aseguró el Presidente electo, quien manifestó que este traerá efectos negativos a largo plazo para el país.

El retiro de los 10% de las AFP fue una de las ayudas económicas más significativas que tuvieron los chilenos el año pasado con respecto a la pandemia por coronavirus.

El dinero, que fluctuaba entre cada personas dependiendo de sus fondos previsionales, fue el sustento de muchas familias chilenas durante este periodo.

Una de las interrogantes sobre el nuevo Gobierno de Gabriel Boric es si seguirá esta inciativa en su mandato, algo que el mismo Presidente electo respondió en el programa Tolerancia Cero.

Ante esto, Gabriel Boric descartó nuevos retiros del 10% de los ahorros de la AFP para los próximos años, ya que considera que "no es una buena política", porque traerá efectos negativos a largo plazo.

El diputado aseguró que durante su Gobierno se harán todos los esfuerzos "para que nunca más los trabajadores tengan que pagar con sus propios ahorros una crisis que es global", haciendo alusión a la crisis económica que ha dejado el coronavirus a nivel global.

"Por lo tanto, no está dentro de nuestro programa un nuevo retiro ", descartó el Presidente electo. A su vez, dio a conocer que Mario Marcel, futuro ministro de Hacienda, comparte la misma postura que él.

"No voy a favorecer retiros y espero que el parlamento (siga la misma línea), pese a que he escuchado algunas voces que hablan de más retiros. No es la solución", agregó.

Gabriel Boric argumentó su postura con tres razones. "Uno, porque vacía los ahorros de los trabajadores. Dos, porque destruye el mercado de capitales chilenos y eso genera efectos a largo plazo, por ejemplo, en la tasa de interés de los créditos hipotecarios. Tres, porque genera un aumento y una presión inflacionaria que es totalmente indeseable para los que menos tienen", señaló.